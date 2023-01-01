WebCatalog
Freetools.site

Freetools.site

freetools.site

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Freetools.site çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Görüntü düzenleyiciler, ses düzenleyiciler, video düzenleyiciler, belge dönüştürücüler, görüntü dönüştürücüler, ses dönüştürücüler, video dönüştürücüler, veri dönüştürücüler, dosya sıkıştırıcı.

Web Sitesi: freetools.site

Yasal Uyarı: WebCatalog, Freetools.site ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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