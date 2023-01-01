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Foundy

Foundy

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Web Sitesi: foundy.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerinin satın alma işlemlerini geleneksel birleşme ve satın alma sürecine kıyasla 3 kata kadar daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur.

Web Sitesi: foundy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Foundy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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