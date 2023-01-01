WebCatalog

Alternatifler - Fotaflo

Issuu

Issuu

issuu.com

PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola'nın yayıncıları ve reklamverenleri için bir yönetim konsolu uygulaması

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

Çevrimiçi hedef kitlenizi büyütmek için Web Sitesi Araçları. İlgi çekici müşteri bağlantıları yaratan Veri Çözümleri. Rıza yönetimi ve GDPR uyumluluğu için Gizlilik Araçları.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it, profesyonellerin ve işletmelerin içerik iyileştirme aracı aracılığıyla içerik araştırmasına ve yayınlamasına olanak tanır.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.

Talkable

Talkable

talkable.com

Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!

Storyly

Storyly

storyly.io

Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Dakikalar içinde dijital varlığınızı oluşturun. Size her gün paylaşacağınız içerikleri getireceğiz. Ve her zaman taze olan bir web sitesi.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.

Storipress

Storipress

storipress.com

Editoryal sürecinizi kolaylaştıran ve hedef kitlenize uyum sağlayan üstün içerik oluşturma ve yönetim platformu. Yerel kanban ve takvim görünümleri, site oluşturucu, gelir artırıcı entegrasyonlar ve güçlü SEO araçları gibi özelliklerle Storipress, hedef kitleniz için marka oluşturmanıza olanak tanır...

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag'ın hepsi bir arada dijital platformuyla dijital dergilerinizi, kataloglarınızı, broşürlerinizi ve haber bültenlerinizi oluşturun, yayınlayın, dağıtın, takip edin ve para kazanın.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...

Smile.io

Smile.io

smile.io

Dünyanın en güvenilir sadakat uygulamasıyla ilk kez gelen müşterileri kalıcı müşterilere dönüştürün. 125 milyondan fazla alışverişçi Smile aracılığıyla puan kazanıyor. İnsanlara sevdiklerini verin.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi bir yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve D...

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

Herhangi bir ekranı hızlı ve kolay bir şekilde yönetmek için ideal platformu keşfedin. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden. Bu doğru, hiçbir sınırlama yok.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.

InPowered

InPowered

inpowered.ai

inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatı...

Creatosaurus

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus - Hepsi Bir Arada Yaratıcı ve Pazarlama Platformu. Pazarlama ekipleri, bırakın pazarlama çabalarını ölçeklendirmek şöyle dursun, işlerini tamamlamakta bile zorluk yaşıyor. Dijital ve sosyal medya dünyasında hikaye anlatmak, pek çok farklı insanın dahil olduğu, yönetilmesi gereken araçla...

Shareaholic

Shareaholic

shareaholic.com

Markaların ve yayıncıların her web sitesi ziyaretinde hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmaya adanmış küresel bir ekibiz. Shareaholic on yılı aşkın bir süredir iş hayatında, yaptığımız işi seviyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yaşıyor. Ürün paketimiz birçok prestijli küresel ...

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklar...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!

MGID

MGID

mgid.com

Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Yönlendirme Roketi, işletmelerin son derece etkili yönlendirme programı kampanyalarını başlatması ve yönetmesi için bir platform sunar. Kullanıcı dostu platformumuz, işletmelerin müşteri savunuculuğunun muazzam potansiyelinden yararlanmasını, katlanarak büyümeyi ve artan müşteri kazanımını teşvik et...

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io, işletmelerin, kişisel markanın veya herkesin kulaktan kulağa pazarlama kampanyalarını otomatik pilotta başlatmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan basit ve etkili bir araçtır. Müşterileri ağızdan ağıza tanıtım yapan bir pazarlama ekibine dönüştürmeye ve markalaşmayı önem...

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

Dakikalar içinde bir tavsiye programı oluşturun. Yönlendirmeleri ve kredileri otomatik olarak takip edin. Sınırsız Yönlendirme LoyalAs, müşteri başına özel bir yönlendirme bağlantısı oluşturur. Müşterilerle paylaşın ve otomatik e-postalarımızla yönlendirme isteyin. Alınan yönlendirmelerde sınır yokt...

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow, kişisel tavsiyelere odaklanan tavsiye pazarlaması yoluyla B2B işletmelerine yeni gelir getiriyor. İşletmenizi sıfır başlangıç ​​maliyetiyle ölçeklendirin veya önerilerle geçiminizi sağlayın.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teş...

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify, toplulukların markalar etrafında nerede oluştuğunu tespit eden bir davranışsal analiz şirketidir. Bu anlamda topluluk, sosyal medya hayranları, sadakat programları veya CRM verileri anlamına gelmez. İnsanların yaşadığı gerçek dünyadaki topluluklar (sokaklar, kasabalar ve şehirler) anlamına ...

Harviist

Harviist

harviist.com

Harviist olarak gürültüyü ortadan kaldırmak için etkili pazarlamanın geleceğinin özgün, organik ve güvenilir önerilerde yattığına inanıyoruz. Müşteri yönlendirmelerinin gücünden yararlanmak için, yalnızca birkaç tıklamayla yönlendirme kampanyaları oluşturmanıza ve izlemenize olanak sağlayacak basit ...

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

Genius Referrals, yönlendirme süreçlerinizi otomatikleştirir, marka savunucuları yaratır ve işinizi daha az zaman, maliyet ve güçlükle büyütmenize yardımcı olur. Halihazırda kullandığınız platformlarla bütünleşir, zaman alan, sinir bozucu yönlendirme sürecini otomatikleştirir ve müşterilerinizi mark...

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae, reklamverenlere, ağlara ve alıcılara kendi özel ve güvenli ortaklık ağını oluşturmalarını sağlayan bir ortaklık platformudur.

Retainful

Retainful

retainful.com

Daha iyi e-posta pazarlamasıyla terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarın, müşterileri geri kazanın ve tekrarlanan satışları artırın. İlgi çekici ve dönüşüm sağlayan e-postaları zahmetsizce gönderin.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn, satış ekiplerinin (düşük dönüşümlü soğuk erişime güvenmek yerine) müşterilere sıcak tanıtımlar yoluyla satış hattı oluşturmasına olanak tanıyan bir pazara açılma aracıdır. ReferIn yöneticilerinizin, yatırımcılarınızın, danışmanlarınızın ve çalışanlarınızın ağlarında sıcak tanıtımlar için tü...

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

InviteReferrals Kurulumu Kolay ve Uygun Fiyatlı En İyi Tavsiye Yazılımıdır. InviteReferrals, Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky ve Mozilla dahil olmak üzere 10.000'den fazla Kurumsal ve Küçük İşletmenin Güvendiği birkaç isimdir ve 2009'dan bu yana kampanya yür...

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajl...

Partnero

Partnero

partnero.com

SaaS ve e-ticaret işletmeleri için ortaklık yönetimi yazılımı

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam...

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

İşletmenizle birlikte çalışan, sınıfının en iyisi tavsiye pazarlama yazılımıyla daha fazla müşteri kazanın. İsteği otomatikleştirin, birden fazla paylaşımı besleyin, teşvikleri hizalayın, satışa dönüştürün ve ardından viral, kendi kendini besleyen bir tavsiye programı için tekrarlayın. Herhangi bir ...

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Artan satın alma maliyetlerinin modası geçmiş markadan tüketiciye pazarlama modelinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Değişikliğin vakti geldi. Tüketiciler samimiyet ve güven arıyor ve ürün önerileri için akranlarına bakıyorlar. Geleneksel yönlendirme programları yetersiz kalabilir ve markanızla bağla...

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Proje yaratıcılarının fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan güçlü ve etkili #kitle fonlaması çözümleri.💡 Kickbooster, proje yaratıcılarının fikirlerini karlı bir işe dönüştürmelerine veya mevcut tekliflerini genişletmelerine yardımcı olmak için e-ticaretteki kapsamlı bilgi ve deneyimini ki...

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