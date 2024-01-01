Alternatifler - Forsight
Flock Safety
flocksafety.com
Flock Safety, 1200'den fazla şehirdeki mahallelerin, işyerlerinin ve kolluk kuvvetlerinin suçu ortadan kaldırmak, mahremiyeti korumak ve önyargıyı azaltmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan ilk kamu güvenliği işletim sistemini kurdu. Tarafsız soruşturma sonuçları oluşturmak ve sunmak için nesn...
Verkada
verkada.com
Kameraları kullanımı kolay bir platformdan yönetin ve görüntülere uzaktan erişin. Ücretsiz 30 günlük deneme. Basit, güvenli ve ölçeklenebilir kurumsal güvenlik kamera sistemi.
Rhombus
rhombus.com
Birleşik Bulut Platformunda Daha Akıllı, Daha Güvenli Alanlar Yaratın Fiziksel güvenlik modern hale getirildi. Akıllı kameraları, erişim kontrolünü, sensörleri, entegrasyonları ve alarmları tek bir cam panel altında bir araya getiren hepsi bir arada çözümle binalarınızı istediğiniz zaman, istediğin...
Ambient.ai
ambient.ai
Ambient.ai, güvenli, verimli ve sürdürülebilir akıllı ortamlar sağlayan gerçek zamanlı insan düzeyinde algılama teknolojisinde liderdir.
Hikvision
hikvision.com
Hikvision, AIoT'nin geleceğine öncülük eden en son makine algısı, yapay zeka ve büyük veri teknolojileri aracılığıyla çeşitli sektörlere hizmet etmeye kararlıdır: Kapsamlı makine algılama teknolojileri aracılığıyla insanların çevrelerindeki dünyayla daha iyi bağlantı kurmalarına yardımcı olmayı ama...
Alarm.com
international.alarm.com
Alarm.com, akıllı bağlantılı mülkler için lider platformdur. Milyonlarca insan mülklerini her yerden izlemek ve kontrol etmek için Alarm.com'un teknolojisine güveniyor. Güvenlik ve uzaktan izlemeye odaklanan platformumuz, çok çeşitli pazar ihtiyaçlarını karşılar ve giderek artan çeşitlilikte Nesnele...
Brivo
brivo.com
Brivo, ticari gayrimenkuller, çok aileli konutlar ve büyük dağıtılmış kuruluşlar için mobil, bulut tabanlı erişim kontrolünde dünya lideridir. Brivo'nun kapsamlı ürün ekosistemi ve açık API'si, işletmelere güvenlik otomasyonunu artırmak, çalışan ve kiracı deneyimini geliştirmek ve yapılı çevredeki t...
Genetec
genetec.com
İş zekası, birleşik fiziksel güvenlik, kamu güvenliği ve operasyonlarda lider teknoloji sağlayıcısı. Genetec, fiziksel güvenlik ve kamu güvenliği endüstrisi için açık platformlu yazılım, donanım ve bulut tabanlı hizmetler geliştirmektedir. Amiral gemisi ürünü Güvenlik Merkezi, IP tabanlı video gözet...
Sentry AI
smartsentryai.com
Sentry Al, "her site için Al Guard" sunan bir B2B SaaS şirketidir. Müşteri sitelerini izlemek için kameraları kullanan güvenlik şirketleri, suçu önlemek, cezaları azaltmak ve işçilik maliyetlerinden tasarruf etmek için Sentry AI'yi kullanıyor.
Mobotix
mobotix.com
MOBOTIX, video tabanlı güvenlik, süreç izleme ve analizin tüm yönleri için kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunmaktadır. MOBOTIX, MOBOTIX müşterilerinin paradan tasarruf etmesini sağlayan yüksek kaliteli, merkezi olmayan, enerji açısından verimli sistemler geliştirir. MOBOTIX'in "BeyondHumanVision" slog...
Voxel
voxelai.com
Yapay zekanın gücüyle güvenliği ve operasyonları geliştirin. Veriye dayalı bir güvenlik kültürü oluşturun ve üstün saha görünürlük platformuyla ramak kala olayları ortadan kaldırın.
SOLINK
solink.com
Solink, karınızı artırmak, hırsızlığı azaltmak ve zamanınızı geri kazanmanıza yardımcı olmak için size ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlamak üzere kamera çekimlerinizi POS verilerinizle birleştiren, abonelik tabanlı bir yazılımdır. Solink, tüm POS işlemlerinizi inceler ve bunları ilgili gerçek zama...
Salient Systems
salientsys.com
Salient, analogdan IP'ye ve Bulut'a kadar tüm gözetim teknolojisi ihtiyaçları için tasarlanmış kapsamlı video gözetim yönetim sistemleri sunar. Açık mimariyi temel alan Salient'in Video Yönetim Yazılımı CompleteView, giriş seviyesinden kurumsal seviyeye kadar ölçeklenir ve masaüstü, dizüstü bilgisay...
Calipsa
calipsa.io
Calipsa, Inc., 2022 yılında Motorola Solutions tarafından satın alındı ve artık emniyet ve güvenlik teknolojileri ekosisteminin bir parçası. Calipsa, bulut tabanlı gelişmiş video analitiğinde teknoloji lideridir. Ölçeklenebilir platformu, işletmelerin alarmları doğrulayan, içerik tabanlı aramalar...
AxxonSoft
axxonsoft.com
AxxonSoft, dünyayı tüm sakinler için daha güvenli bir yer haline getirmek amacıyla gelişmiş Yapay Zeka, Sinir Ağları ve Derin Öğrenme teknolojilerini içeren, akıllı video gözetim çözümlerinin önde gelen küresel geliştiricilerinden biridir. AxxonSoft'un Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi (PSIM) ve IP ...
LVT
lvt.com
LVT (LiveView Technologies), tescilli SaaS platformumuzda çalışan, hızla kurulabilen gözetim donanımı sağlar. Kurumsal düzeydeki emniyet ve güvenlik ekosistemimiz, akıllı otomasyon ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla neredeyse her türlü fiziksel ortamın güvenliğini sağlamayı kolaylaştır...
ivideon.com
ivideon.com
Tüm dünyada büyük ve küçük işletmelerin izleme ve yönetim amacıyla veya tüketicilerin ev otomasyonu ve güvenliği için kullandığı video merkezli güvenlik ve analiz hizmetlerinin sağlanması için küresel, tescilli, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve güvenilir bir platform oluşturduk. Hizmetlerimiz sayesi...
Coram AI
coram.ai
Coram AI, daha güvenli ve daha verimli bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olan modern bir video güvenlik çözümüdür. Coram, bir video güvenlik kamerası kullanmanın her adımını ışık hızında gerçekleştirir. Uygulama tüm güvenlik kameralarınıza anında erişim sağlar.
Spot AI
spot.ai
Spot AI, her işletme için daha güvenli işyerleri ve daha akıllı operasyonlar oluşturmak amacıyla modern bir AI kamera sistemi oluşturur.
Kastle Systems
kastle.com
Kastle, ticari gayrimenkulleri, çok aileli konutları, küresel işletmeleri, eğitim kurumlarını ve kritik devlet tesislerini koruyan, gayrimenkul teknolojisi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Her gün on binlerce işletme, daha akıllı bir yapılı ortam sağlamak için Kastle'ın en son teknolojiye sahip er...
Avigilon
avigilon.com
Avigilon, 2018 yılında Motorola Solutions tarafından satın alındı ve artık emniyet ve güvenlik teknolojileri ekosisteminin bir parçası. Avigilon'un güvenlik paketi, Motorola Solutions'ın teknoloji ekosisteminin bir parçası olan uçtan uca video güvenlik ürünleri ve hizmetlerinden oluşan kapsamlı b...
Eagle Eye Networks
een.com
Eagle Eye Networks, dünya çapında isteğe bağlı, gerçek bulut tabanlı güvenlik ve operasyon video yönetim sisteminin (VMS) sağlayıcısıdır. Eagle Eye, işletmelerin güvenliği, güvenliği, operasyonları iyileştirmesine ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, daha akıllı bir platfo...
Milestone Systems
milestonesys.com
Milestone Systems: İnsanların güvenlik ve ötesinde neye baktıklarını anlamalarına yardımcı olan video teknolojisi yazılımı. Milestone Systems, video verilerinde insanların üzerinde işlem yapabileceği bilgileri bulur: – Geçmişte olup bitenleri tekrar gözden geçirmek – Veya olayları gerçek zamanlı ol...