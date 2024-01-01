Alternatifler - Formula Bot
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator, yalnızca metin girişinizden herhangi bir görüntüyü oluşturabilir! Benzersiz ve gerçekçi blog yazısı fotoğraflarından yaratıcı illüstrasyonlara veya animelere kadar çeşitlilik gösterir. Hayal gücünüze meydan okuyun ve şimdi eğlenin!
Healthcheck.io
healthchecks.io
Basit ve Etkili Cron İş İzleme. Gecelik yedeklemeleriniz, haftalık raporlarınız, cron işleriniz ve zamanlanmış görevleriniz zamanında çalışmadığında sizi bilgilendiririz.
Chartmetric
chartmetric.com
Müziği, verinin veri gücünün veri gücünün gücüyle ilerletmek. Chartmetric, müzik endüstrisi profesyonellerinin müzikte başarılı kariyerler yaratmaları için kapsamlı akış ve sosyal veriler sağlayan hepsi bir arada platformdur.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
Exatom
exatom.io
Mevcut çevrimiçi formlarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyoruz. Çok daha iyi. Formunuzla etkileşime giren ziyaretçilerin genellikle iki haneli bir yüzdesi dönüştürücülere yönelmiyor. Neden yarı yolda veya başarısız bir gönderimden sonra web formunuzu terk ediyorlar? Form performan...
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Gmail ve Outlook için önde gelen e-posta analiz aracı. Ekibinizin e-posta yanıt süresini ölçün; yazılım yüklemeye gerek yok, eğitim gerekmiyor.
Toplyne
toplyne.io
Birinci taraf ürün kullanımı, CRM, faturalandırma ve üçüncü taraf zenginleştirme verileri üzerine kurulu, self servis huninizde satış hattını bulan davranışsal müşteri adayı puanlama platformu.
Decipad
decipad.com
Ekiplerin verileri kullanarak hikayeler anlatmasına yardımcı olan etkileşimli bir not defteri.
Enverus
enverus.com
Enverus, ABD enerji üreticilerinin %98'ine ve 35.000'den fazla tedarikçiye yaptığımız ortaklıklardan elde edilen analizlere, içgörülere ve karşılaştırmalı maliyet ve gelir verilerine gerçek zamanlı erişim sunan, en güvenilir, enerjiye özel SaaS platformudur.
VobeSoft
vobesoft.com
Değişim VobeSoft ile daha eğlenceli. Modüler kodsuz yazılımımızla iş süreçlerini ayarlayın ve 360 derecelik görünümler oluşturun.
Astrato
astrato.io
Astrato, Bulut için yeniden tasarlanan BI'yı sunuyor. Yoğun veri ekipleri için Looker ve Tableau'nun modern alternatifi olan Astrato, Snowflake, Dremio veya Google BigQuery veri bulutlarında hiçbir veri hareketi olmadan canlı sorgu verileri için bulutta yerel, tek platformlu bir deneyim sunar.
Hashboard
hashboard.com
Hashboard, veri mühendislerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve veri sevgisini tüm kuruluşlarına (teknik olmayan kişilere bile!) kolayca yaymaları için tasarlanmış bir iş zekası (BI) ürünüdür. Veri ambarınızdaki ölçümleri tanımlayın ve tüm ekibinizin arama yapmasına, keşfetmesine izin ver...
Data Impact
dataimpact.io
CPG markaları için dijital ticareti hızlandırıcı Günümüzün karmaşık, hızla gelişen ortamında, çevrimiçi kazanmak için güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgiler gereklidir. Data Impact'te çözümlerimiz, e-ticaret ekiplerini günlük olarak uygulanabilecek çeşitli araçlarla donatmak için basit izlemenin...
Wink Reports
winkreports.com
Veri uzmanı olmanıza gerek kalmadan en karmaşık raporları bile oluşturabileceğiniz, kullanımı kolay tek yazılım. İşletmenizin içini görmenize yardımcı olacak kritik raporlar alın. Favori bulut iş yazılımınızdan raporlar (evet, hatta *o* rapor) oluşturun ve bunları istediğiniz zaman otomatik olarak o...
1000minds
1000minds.com
1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (ve...
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Kötü Değil Hafif Analitik TelemetriDeck, kullanıcılar uygulamanızı kullanırken anında, doğru analiz verileri sağlayarak uygulama ve web geliştiricilerinin ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olan yeni bir hizmettir. Ve en iyi kısmı: Kullanıcılarınızın verilerinin gizli kalması için her şey anoniml...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA, küresel üreticilerin fazla envanteri azaltmasına, kritik eksiklikleri önlemesine ve operasyonel komuta oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Platform fabrika merkezlidir ve karmaşık tedarik zincirleri ile envanter operasyonları ile bunların raporlama, analiz ve en...
CasterStats
casterstats.com
CasterStats, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birden fazla içerik dağıtım kaynağını destekleyen bir çözümdür: HTTP Canlı Akışı (HLS), HTTP Üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH); Wowza Medya Sunucusu; IceCast; SHOUTcast; Windows Medya Sunucusu; Flash Medya Sunucusu (FMS); Dalgalanma; Helis; Hı...
Breinify
home.breinify.ai
E-ticaret, Perakende ve CPG'ler için çok kanallı tüketici katılımını otomatikleştiren ve ölçeklendiren yapay zeka destekli kişiselleştirme motoru. Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın.
Polinode
polinode.com
Polinode, ağ verilerini içe aktarmanıza, toplamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Polinode Networks ile herhangi bir ağ verisini Polinode bulutuna yükleyebilir, burada etkileşime geçebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.
Evocon
evocon.com
Evocon, imalat şirketlerinin üretim verimliliklerini yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir üretim izleme çözümüdür. Evocon, üretim makinelerinden veri toplanmasını otomatikleştirir ve dijitalleştirir. Daha sonra toplanan verileri buluta aktarıyoruz, böylece üreticiler bu ...
Enquire.ai
enquire.ai
Patentli yapay zeka, veri bilimi ve insan zekası karışımımız aracılığıyla bağlam ve analizi diğer tüm uzman ağlardan daha hızlı sunuyoruz.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty, maliyetten tasarruf etmenize, performansı artırmanıza, güvenliği artırmanıza ve uyumlu olmanıza yardımcı olmak amacıyla Bulut Platformunuz için uçtan uca optimizasyon için CloudScore sağlar.
A2MAC1
a2mac1.com
Otomotiv üretimine yönelik veri yönetimi platformu artık yeni sektörlere açılıyor. A2MAC1 25 yıl önce kuruldu ve dünyanın en büyük OEM'lerine (araba üreticileri) ve OES'lerine (araba parçası üreticileri) hizmet veriyor. Şirket işe arabaları parçalayıp kıyaslama yaparak başladı. Daha sonra verileri/s...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy, KPI'ların takibini kolay ve hızlı hale getirdi. Birkaç tıklamayla tüm sistemlerinizi Rampfy uygulamasıyla entegre edebilir, işletmenizin tüm işleyişine ilişkin bilgileri görmeye başlayabilirsiniz. Rampfy ile şunları yapabilirsiniz: - Tüm sistemlerden entegre verileri görüntüleyin - Operasyon...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data, işletmelerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir veri yönetimi platformu geliştirir. Nomad'ın amacı bir fikir pazarı yaratmak ve veri uzmanlarına, yani veri sağlayıcılara, fikirleri kendi verileriyle eşleştirme olanağı tanımaktır. Sağlayıcıların verileri için yeni kullanım senar...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze, işletmenizi hücresel IoT bağlantısı aracılığıyla kablosuz olarak bağlamanıza ve özel cihaz yönetimi yazılımıyla maliyetlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.
ActionableAgile
actionableagile.com
Süreçlerinizi iyileştirmenize, öngörülebilir olmanıza ve anında doğru tahminler sunmanıza yardımcı olmak için seçtiğiniz iş yönetimi aracınızdaki verilerle bağlantı kuran bir dizi grafik ve simülasyon. Akışınız bizim işimizdir ve veri güvenliğiniz 1 numaralı önceliğimizdir.
Soley
soley.io
Soley, ürün portföylerinde ve değer zincirlerinde dijital navigasyonun öncüsüdür. Soley, sektördeki zaman baskısı ve muazzam karmaşıklık altında çalışan karar vericileri destekliyor. Şirketler Soley'i kullanarak ürün portföylerini optimize edebilir, dayanıklılıklarını artırabilir ve dolayısıyla mali...
Nuant
nuant.com
Nuant, profesyonellerin Dijital Varlıklarının riskini izlemeleri ve değerlendirmeleri için tasarlanmış bir Portföy ve Risk Yönetimi platformudur. Nuant ile dijital varlıklarınızın zahmetsiz birleştirilmiş izlemesini, üstün risk yönetimini ve güçlü bir simülasyon motorunu deneyimleyin. - Dijital Varl...