Alternatifler - Formula Bot

Hashboard

hashboard.com

Hashboard, veri mühendislerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve veri sevgisini tüm kuruluşlarına (teknik olmayan kişilere bile!) kolayca yaymaları için tasarlanmış bir iş zekası (BI) ürünüdür. Veri ambarınızdaki ölçümleri tanımlayın ve tüm ekibinizin arama yapmasına, keşfetmesine izin ver...