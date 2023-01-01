Alternatifler - Formstack

Universign

universign.com

Elektronik imza basit ve uyumlu hale getirildi. Avrupa eIDAS düzenlemesine göre nitelikli bir Güven Hizmetleri Sağlayıcısı olan Universign, elektronik imza, elektronik mühür ve zaman damgası için bir SaaS platformu sunar. Paket veya kullanım başına, API veya web portalı aracılığıyla hiçbir yükümlü...