Alternatifler - Folloze

Advertaze

advertaze.com

Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişileri...