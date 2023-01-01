WebCatalog

Alternatifler - Folloze

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.

Highspot

Highspot

highspot.com

Highspot, pazarlama etkinliğini geliştirmek ve satışları artırmak için sektörün en gelişmiş satış etkinleştirme araçlarını ve yazılımlarını sunar.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.

Allego

Allego

allego.com

Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.

Signals

Signals

getsignals.ai

Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.

Groove

Groove

groove.co

Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.

Dubb

Dubb

dubb.com

Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.

Metadata

Metadata

metadata.io

Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.

Seismic

Seismic

seismic.com

Seismic'in yapay zeka destekli etkinleştirme, eğitim ve koçluk çözümünün, satış ve pazarlama ekiplerinin alıcılarla etkileşim kurmasına ve geliri artırmasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.

Spekit

Spekit

spekit.com

Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.

Bombora

Bombora

bombora.com

Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak pazarlamacıların daha iyi bir müşteri deneyimi sunmasına ve geliri artırmasına yardımcı olur.

Maestro ABM

Maestro ABM

maestroabm.com

Maestro, şirketlerin şirketlere satış yapmalarına ve Hesap Tabanlı Pazarlama süreci aracılığıyla hesapları hedeflemelerine yardımcı olan, her bir temas noktası ve tüm taktik kitapları ve şablon kitaplığıyla kişiselleştirilmiş bir ABM SaaS'tır. Karmaşık satışları kısaltmak için ölçebileceğiniz ve düz...

Flipdeck

Flipdeck

flipdeck.com

Basit, Görsel Bir İçerik Düzenleyici İçeriği düzenlemek ve sunmakta zorlanıyor musunuz? İnsanlar aradıklarını bulamadıkları için mi hayal kırıklığına uğruyorlar? Herhangi bir içeriği, herhangi bir yerde, bir Flipdeck Kartına bağlayarak sunma şeklinizi basitleştirin. Resim, metin ve web sayfaları, be...

Zoomifier

Zoomifier

zoomifier.com

Satış performansınızı hızlandırmak için Satış İçeriğinin yaşam döngüsünü yönetmenin daha iyi bir yolu ZOOMIFIER Ürün Çözümleri Kaynaklar Fiyatlandırma Giriş İsteği Demosu Satış performansınızı hızlandırmak için Satış İçeriğinin yaşam döngüsünü yönetmenin daha iyi bir yolu Zoomifier'ı kullanan sektör...

Flowla

Flowla

flowla.com

Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterile...

AirDeck

AirDeck

airdeck.co

AirDeck, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte sunmak için kurumsal satış, CS katılımı ve pazarlama ekipleriyle ortaklık kuran bir belge anlatım platformudur. Tek bir güçlü çözümde herhangi bir belgeye veya sunuma kolayca ses veya video ekleyin, benzersiz izleme bağlantıları gönderin ve etkileşim...

SalesGRID

SalesGRID

salesgrid.us

SalesGRID, satış sürecinizdeki tüm adımlarda en iyi uygulamaları kodlayabileceğiniz anlamına gelir. En iyi satış içeriğinizi, taktiklerinizi ve güçlü hamlelerinizi, satış ve pazarlama ekibiniz için işbirliğine dayalı, kullanımı kolay bir taktik kitabına kaydedin.

Prezentor

Prezentor

prezentor.com

Prezentor olarak satışları daha insani hale getirmenin önemine inanıyoruz. Dinamik satış etkinleştirme yazılımımız, satış sunumlarından boyutsal deneyimler yaratarak satış yapma biçimini dönüştürür; böylece daha iyi satış yapabilir ve müşterinizin güvenilir danışmanı olabilirsiniz. Prezentor, müşter...

Matik

Matik

matik.io

Matik, kişiselleştirilmiş, veriye dayalı sunumların oluşturulmasını ve gönderilmesini otomatikleştirir. Matik'e birkaç girdi vermeniz yeterli (örneğin, destenin hangi hesap için olduğu, tarih aralığı) ve Matik, kişiselleştirilmiş metin, görseller, grafikler ve tablolar içeren bir Google Slaytlar vey...

Showell

Showell

showell.com

Showell, satış içeriğinizi yönetmek, sunmak, paylaşmak ve takip etmek için kullanılan ödüllü bir satış etkinleştirme aracıdır. Satış temsilcilerinizin daha akıllıca satış yapması ve daha fazla anlaşma yapması için gereken tek şey bu. Satış, pazarlama ve yönetiminizin tamamını aynı sayfada toplayın, ...

Enablix

Enablix

enablix.com

Gelir ekipleri hızlı hareket eder ve etkinleştirme onları yavaşlatmamalıdır. Enablix, ekiplerinizin senkronize olmasını sağlar; böylece pazarlamacılarınız, temsilcilerinizi sonuç elde etmek için ihtiyaç duydukları içerik, eğitim ve etkinleştirme kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde donatabilir. Enabli...

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştiri...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

Klyck, bilgileri düzenlemek, bulmak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz içerik çözümüdür. Ekibinizin bilgisini merkezileştirin, tüm içeriğinize hızlı ve kolay erişim sağlayın. Zamandan, paradan ve sonsuz e-posta dizisinden tasarruf etmek için içeriğinizi her duruma göre uyarladığınız özel sayfalard...

DealLab

DealLab

deallab.io

DealLab.io, anlaşmaların "nasıl" ilerletileceği ve bunları kapatmak için "ne" yapılacağı konusunda bilgi toplarken, tüm anlaşmaları tek bir ortak platformda birleştirir. Kırmızı bayrakları ve anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve karmaşık e-posta dizileri ve güncel olmayan dosyalar üzerinde harcanan ...

Valuecase

Valuecase

valuecase.com

Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. ‍ Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini...

SPCE

SPCE

spce.com

SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...

Aligned

Aligned

alignedup.com

Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...

Storydoc

Storydoc

storydoc.com

Etkileşimi artıran çarpıcı, etkileşimli desteleri kolayca oluşturun. Statik PDF'lerden hikayenize hayat veren etkili yardımcı materyallere geçin.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Müşteriye öncelik veren yaklaşımım...

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Hedef hesaplardan talep, etkileşim ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişilerin, Süreçlerin ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonuna sahip olursunuz. 400'den fazla kuruluş, satış katılımını artırmak için Intandemly'ye güvendi. SaaS taban...

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişileri...

Opensense

Opensense

opensense.com

Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu, gelir getirici eylemleri öngörür ve önceliklendirir. MadKudu'nun gelir otomasyonu istihbarat motoruyla geliri hızlandırın ve yatırım getirisini artırın.

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