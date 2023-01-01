Alternatifler - Folloze
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
Highspot
highspot.com
Highspot, pazarlama etkinliğini geliştirmek ve satışları artırmak için sektörün en gelişmiş satış etkinleştirme araçlarını ve yazılımlarını sunar.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Mutiny
mutinyhq.com
WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Seismic
seismic.com
Seismic'in yapay zeka destekli etkinleştirme, eğitim ve koçluk çözümünün, satış ve pazarlama ekiplerinin alıcılarla etkileşim kurmasına ve geliri artırmasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.
Visual Visitor
visualvisitor.com
B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
LoneScale
lonescale.com
Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.
Bombora
bombora.com
Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak pazarlamacıların daha iyi bir müşteri deneyimi sunmasına ve geliri artırmasına yardımcı olur.
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro, şirketlerin şirketlere satış yapmalarına ve Hesap Tabanlı Pazarlama süreci aracılığıyla hesapları hedeflemelerine yardımcı olan, her bir temas noktası ve tüm taktik kitapları ve şablon kitaplığıyla kişiselleştirilmiş bir ABM SaaS'tır. Karmaşık satışları kısaltmak için ölçebileceğiniz ve düz...
Flipdeck
flipdeck.com
Basit, Görsel Bir İçerik Düzenleyici İçeriği düzenlemek ve sunmakta zorlanıyor musunuz? İnsanlar aradıklarını bulamadıkları için mi hayal kırıklığına uğruyorlar? Herhangi bir içeriği, herhangi bir yerde, bir Flipdeck Kartına bağlayarak sunma şeklinizi basitleştirin. Resim, metin ve web sayfaları, be...
Zoomifier
zoomifier.com
Satış performansınızı hızlandırmak için Satış İçeriğinin yaşam döngüsünü yönetmenin daha iyi bir yolu ZOOMIFIER Ürün Çözümleri Kaynaklar Fiyatlandırma Giriş İsteği Demosu Satış performansınızı hızlandırmak için Satış İçeriğinin yaşam döngüsünü yönetmenin daha iyi bir yolu Zoomifier'ı kullanan sektör...
Flowla
flowla.com
Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterile...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte sunmak için kurumsal satış, CS katılımı ve pazarlama ekipleriyle ortaklık kuran bir belge anlatım platformudur. Tek bir güçlü çözümde herhangi bir belgeye veya sunuma kolayca ses veya video ekleyin, benzersiz izleme bağlantıları gönderin ve etkileşim...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID, satış sürecinizdeki tüm adımlarda en iyi uygulamaları kodlayabileceğiniz anlamına gelir. En iyi satış içeriğinizi, taktiklerinizi ve güçlü hamlelerinizi, satış ve pazarlama ekibiniz için işbirliğine dayalı, kullanımı kolay bir taktik kitabına kaydedin.
Prezentor
prezentor.com
Prezentor olarak satışları daha insani hale getirmenin önemine inanıyoruz. Dinamik satış etkinleştirme yazılımımız, satış sunumlarından boyutsal deneyimler yaratarak satış yapma biçimini dönüştürür; böylece daha iyi satış yapabilir ve müşterinizin güvenilir danışmanı olabilirsiniz. Prezentor, müşter...
Matik
matik.io
Matik, kişiselleştirilmiş, veriye dayalı sunumların oluşturulmasını ve gönderilmesini otomatikleştirir. Matik'e birkaç girdi vermeniz yeterli (örneğin, destenin hangi hesap için olduğu, tarih aralığı) ve Matik, kişiselleştirilmiş metin, görseller, grafikler ve tablolar içeren bir Google Slaytlar vey...
Showell
showell.com
Showell, satış içeriğinizi yönetmek, sunmak, paylaşmak ve takip etmek için kullanılan ödüllü bir satış etkinleştirme aracıdır. Satış temsilcilerinizin daha akıllıca satış yapması ve daha fazla anlaşma yapması için gereken tek şey bu. Satış, pazarlama ve yönetiminizin tamamını aynı sayfada toplayın, ...
Enablix
enablix.com
Gelir ekipleri hızlı hareket eder ve etkinleştirme onları yavaşlatmamalıdır. Enablix, ekiplerinizin senkronize olmasını sağlar; böylece pazarlamacılarınız, temsilcilerinizi sonuç elde etmek için ihtiyaç duydukları içerik, eğitim ve etkinleştirme kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde donatabilir. Enabli...
LeadAngel
leadangel.com
Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştiri...
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...
Klyck.io
klyck.io
Klyck, bilgileri düzenlemek, bulmak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz içerik çözümüdür. Ekibinizin bilgisini merkezileştirin, tüm içeriğinize hızlı ve kolay erişim sağlayın. Zamandan, paradan ve sonsuz e-posta dizisinden tasarruf etmek için içeriğinizi her duruma göre uyarladığınız özel sayfalard...
DealLab
deallab.io
DealLab.io, anlaşmaların "nasıl" ilerletileceği ve bunları kapatmak için "ne" yapılacağı konusunda bilgi toplarken, tüm anlaşmaları tek bir ortak platformda birleştirir. Kırmızı bayrakları ve anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve karmaşık e-posta dizileri ve güncel olmayan dosyalar üzerinde harcanan ...
Valuecase
valuecase.com
Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini...
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Storydoc
storydoc.com
Etkileşimi artıran çarpıcı, etkileşimli desteleri kolayca oluşturun. Statik PDF'lerden hikayenize hayat veren etkili yardımcı materyallere geçin.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Müşteriye öncelik veren yaklaşımım...
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, etkileşim ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişilerin, Süreçlerin ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonuna sahip olursunuz. 400'den fazla kuruluş, satış katılımını artırmak için Intandemly'ye güvendi. SaaS taban...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Advertaze
advertaze.com
Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişileri...
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu, gelir getirici eylemleri öngörür ve önceliklendirir. MadKudu'nun gelir otomasyonu istihbarat motoruyla geliri hızlandırın ve yatırım getirisini artırın.