Alternatifler - Foleon
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Rebrandly
rebrandly.com
Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan ...
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Serpstat
serpstat.com
✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.
Anyword
anyword.com
Kopyanızı hazırlayan ve optimize eden yapay zeka ile daha fazla dönüşüm elde edin ve daha fazla satış yapın. Güçlü tahmine dayalı analizler, yayınlamadan önce size neyin işe yaradığını söyler.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
Shakespeare
shakespeare.ai
Dünyanın en iyi AI metin yazarlığı yazılımını edinin ve web siteniz, sosyal medyanız, raporlarınız, blogunuz, reklam metniniz, e-postalarınız ve daha fazlası için birinci sınıf kopyayı serbest bırakın
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Gerçek zamanlı içerik analiziyle içeriğinizi geliştirin, okuyucu sayınızı ve gelirinizi artırın. Daha hızlı ve daha iyi kararlar için en yenilikçi gösterge tabloları.
Contently
contently.com
En yüksek puan alan içerik pazarlama çözümü: uzman içerik stratejisi, kurumsal içerik pazarlama platformu ve küresel içerik oluşturucu ağı.
Akamai
akamai.com
Akamai, medya ve yazılım dağıtımı ile bulut güvenliği çözümleri alanında lider içerik dağıtım ağı (CDN) hizmetleri sağlayıcısıdır.
Readable
readable.com
Okunabilirlik nihai okunabilirlik aracıdır. Netliğinizi optimize edin ve hedef kitlenizi yakınlaştırın.
Seobility
seobility.net
Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları
Silktide
silktide.com
Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate provides comprehensive cross-platform reporting software paired with expert white-glove data & Business Intelligence support. We help businesses, marketing teams, and agencies reach the full insight potential of their Advertising, Sales, Email, CRM, Web, and Analytics data. The solut...
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame by MNTN enables every organization to compete in our video-first world by transforming the way original video gets created. Our Global Video Hub™ platform maximizes the ROI of video content by unlocking data-driven video that is efficiently created for every platform, campaign objective, ...
GetSocial
getsocial.io
80% of shares are made through copy-paste, messaging apps, and email. GetSocial solves this by offering a unique blend of social widgets for 30+ networks to increase your organic social traffic, detailed analytics about sharing activity, including dark social, tools to automate publishing and a revo...
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony's content marketing workflow helps your team build highly detailed content marketing briefs 50-80% faster than the manual process that most teams use. We help you quickly analyze search intent, competitor keyword and topic profiles, document outlines, user questions, authoritative so...
Epilocal
epilocal.com
Epilocal provides data connectors and automation tools that enable businesses to scale and automate their content operations at an affordable price.
Pressboard
pressboardmedia.com
Award-winning tools for content creators. You create incredible content, our tools do the rest. Pressboard gives you reporting that's just as powerful as your content. Go from content launch to sharing live reports in minutes, instead of days. Pressboard Studio brings together your most important da...
NPAW
npaw.com
NPAW is proud to present its Suite of analytics solution. A powerful, intuitive, and real-time video and application analytics platform that is set to revolutionize the video intelligence industry, allowing OTTs, Telcos, Media Companies and Broadcasters to translate billions of data points into acti...
Web CEO
webceo.com
WebCEO is a next-gen Internet Marketing platform that provides you with 23 powerful tools for keyword research, rank tracking, domain analysis, SEO audits, internal link analysis and backlink tracking, social media management, paid search management, competitor research and more. Web CEO's white-lab...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope is the best-in-class SEO content optimization platform that drives search traffic. Our streamlined tools simplify SEO writing so you create first-rate content that ranks. Our text editor is easy to use, share, and teach. In addition to our first-class text editor, we provide: -- AI-powere...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilir...
Momently
momently.com
Markalı veya sponsorlu kampanyalarınız için saniyeler içinde özel raporlar oluşturun. İlgili içeriği sunarak okuyucularınızın ilgisini çekmek için içerik analitiğini ve API'leri kullanın.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest, çevrimiçi varlığınızı her yönüyle kontrol etmenize yardımcı olacak bir platformdur. 15 farklı yönetim aracı arasında kafanızı karıştırmanızı önleyen, kullanıcı dostu bir platformla görevlerinizi kolaylaştırıyoruz. UrbiQuest, performansınızın kapsamlı bir resmini size sunmak için ilgili tü...
Revuze
revuze.it
Revuze, çevrimiçi incelemeler için Üretken Yapay Zeka analizinde liderdir ve tüketici içgörüleri ortamında devrim yaratır. LLM eğitiminden yararlanan uzun yıllara dayanan deneyime sahip Revuze, birden fazla e-ticaret kaynağındaki doğrulanmış alıcılardan gelen içgörülerin tüm potansiyelini açığa çıka...
Knotch
knotch.com
Knotch'un İçerik Zekası Platformu hangi içeriğin çalıştığını ve nedenini ortaya çıkarır, böylece tahmin etmeye daha az, harekete geçmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Veriye Dayalı Pazarlama Ekiplerinin Güvendiği
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly, içerik için oluşturulmuş ve en başarılı şirketlerin en iyi içeriğe sahip şirketler olduğu inancıyla tasarlanmış bir analiz platformudur. Ancak dijital içerik dünyasında kazanmak kolay değil. Geri bildirim döngüleri oluşturmanız ve veriler aracılığıyla hedef kitlenizin size söylediklerini d...
Conductor
conductor.com
Conductor dünyanın önde gelen SEO ve organik pazarlama platformudur. Conductor'ın kurumsal SEO ve içerik pazarlama platformu, markaların web sitelerinin arama motorlarında sıralanacak şekilde teknik olarak optimize edilmesini sağlamalarına, mevcut sayfaları iyileştirmelerine ve organik web trafiğini...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer, işletmelerin dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir analiz platformudur. Platformumuz, her büyüklükteki işletmenin tüm sosyal, arama, ücretli ve web performansı öngörülerini platformdan ayrılmadan tek, taki...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel, yayıncıların ve medya şirketlerinin trafiklerini, okuyucularını ve abonelerini anlamalarına yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. Marfeel'in platformu, içeriklerinin ve hedef kitlelerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yayıncıların veriye dayalı kararlarla ekipler arasında ...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Comscore
comscore.com
Comscore, platformlar arası medyayı planlamak, işlemek ve değerlendirmek için güvenilir bir para birimidir.
Matomo
matomo.org
Google Analytics ile itibarınıza zarar vermeyin. Matomo, gizlilikten ödün vermeyeceğiniz veya sitenizden taviz vermeyeceğiniz etik bir alternatiftir.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.