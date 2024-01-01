Alternatifler - Fivestars
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Talkable
talkable.com
Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!
Smile.io
smile.io
Dünyanın en güvenilir sadakat uygulamasıyla ilk kez gelen müşterileri kalıcı müşterilere dönüştürün. 125 milyondan fazla alışverişçi Smile aracılığıyla puan kazanıyor. İnsanlara sevdiklerini verin.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz, KOBİ'lere yönelik, acentelere yönelik tasarlanmış bir Sadakat platformudur. Basılı tüm tanıtımları dijital ortama aktardık ve işletmelere ücretsiz push-bildirim kanalı sağladık. Bu, KOBİ'ler için elde tutmayı, geliri ve müşteri tabanını artırmaya yardımcı olur. Beyaz etiketli Bayi h...
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi bir yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve D...
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral, basit, geleneksel pazarlamanın yanı sıra dijital pazarlama çalışmalarınızı da izleyen bir müşteri sadakat yazılımıdır.
Shopuddy
shopuddy.com
Küçük işletmelerin, müşterilerin Apple Wallet ve Google Wallet'larına dijital ödül kartları ve kuponlar vermesini sağlayın. Markalar, geri dönen müşterilerini artırmak, müşterilerin sadakat düzeyini artırmak ve cüzdandaki cüzdan payınızı büyütmek için her türlü sadakat programını hızla uygulayabilir...
Propello
propello.com
Hızlı pazara sürülen, beyaz etiketli, ödül tabanlı müşteri sadakati yazılımı. Etkileşimi artırır, müşteri kaybını azaltır, dönüşümü iyileştirir, yeni gelir akışları oluşturur ve müşterinin yaşam boyu değerini artırır.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ve lokantalar için dijital bir sadakat kartı hizmetidir. Loyalzoo, her büyüklükteki perakendecinin kendi mağaza içi sadakat programını yürütmesine olanak tanıyan uygun fiyatlı, aboneliğe dayalı bir sistem sunar. Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ...
Lootly
lootly.io
Lootly, e-Ticaret markalarının müşterileriyle harika ilişkiler kurmasına yardımcı olan bir Sadakat ve Ödüller, Tavsiyeler ve VIP Platformudur. Lootly, 2.000'den fazla küresel ödül programına güç veriyor ve her gün milyonlarca puana ve müşteriye hizmet veriyor. Lootly, yalnızca birkaç dakika içinde k...
Paylode
paylode.com
Paylode, son derece ilgi çekici bir müşteri ayrıcalıkları programını hızlı bir şekilde başlatmak isteyen şirketlere yönelik müşteri ayrıcalıkları platformudur. Paylode, şirketlerin şirket içinde bir tane oluşturmak için gereken süre ve maliyetten çok daha kısa bir sürede müşterilerine kapsamlı bir a...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Marsello
marsello.com
Çok kanallı perakendeciler için Akıllı Sadakat ve Pazarlama. Tamamen kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için POS ve e-Ticaret uygulamalarınızı entegre edin.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Puanların ve ödüllerin ötesine geçen ilişkiler. Mevcut müşterilerinizin işinizi sizin için büyütmesine izin verin. Nasıl? Puanların ve ödüllerin ötesine geçen, daha iyi müşteri ilişkileri yoluyla daha fazla müşteri yaşam boyu değeri ve uygun maliyetli satın alma sağlayan bir sadakat programı oluştu...
Stamped
stamped.io
E-ticaret mağazanız için ürün incelemelerinin ve müşteri ödüllerinin gücünden yararlanın. Satışları ve müşteri tutmayı artırmanın en kolay yolu.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Yerel İşletmeniz için Akıllı Sadakat Kulübü. Parmağınızı bile kıpırdatmadan müşterilerinizi ödüllendirin, satışları artırın ve tekrarlanan işleri teşvik edin!
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo, promosyonları daha büyük ve daha iyi sonuçlar için katalizör olarak yeniden tanımlama misyonundadır. Müşteri deneyiminde yeni bir kategoriye öncülük ediyoruz; PromosyonX adını verdiğimiz müşteri yaşam döngüsünün tamamındaki promosyon zorluklarını çözmek. Dönüşümü ve katılımı güçlendirmek iç...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, 36 ülkede 24 farklı para biriminde en iyi markaları, ön ödemeli ve diğer nakit benzeri seçenekleri içeren benzersiz bir katalogdan dijital ödüller sağlıyor ve sağlıyor. NeoCurrency, promosyonlar ve sadakat programları, pazar araştırması, çalışa...
Nector
nector.io
Nector sadakat uygulaması, işletmelerin müşteri bağlılığını geliştirmesi, tekrarlanan satın alımları teşvik etmesi, yeni müşteriler edinmesi, içgörü toplaması ve operasyonları kolaylaştırması için değerli bir araçtır. İşletmeler kişiselleştirilmiş sadakat programlarını uygulayarak tekrarlanan satın ...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen'in ortaklık programı pazarlama ajansları ve yazılım şirketlerine yöneliktir. Şirketiniz olağanüstü sadakat programları uygulamak istiyorsa mükemmel bir eşleşme olabiliriz! İş ortağımız olmak için bizimle iletişime geçin.