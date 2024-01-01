Alternatifler - FirstHive

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşteri...