Alternatifler - Fidor Bank
Revolut
revolut.com
Parayla ilgili her şey için tek bir uygulama. Revolut, günlük harcamalarınızdan tasarruf ve yatırımlarla geleceğinizi planlamaya kadar paranızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olur.
Revolut Business
revolut.com
Güçlü, kişiselleştirilmiş araçların tek bir yerde bulunduğu, sınırsız bir hesap, işletmenizin finansmanı üzerinde size en üst düzeyde kontrol sağlar.
ANZ Australia
anz.com.au
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.
Holvi
holvi.com
Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare, üst düzey fonları perakende ve kurumsal yatırımcılara daha düşük minimum tutarlarla sunan bir özel sermaye yatırım platformudur.
Lendio
lendio.com
Brock Blake ve Trent Miskin tarafından 2011 yılında kurulan Utah merkezli Lendio (eski adıyla Funding Universe), ABD'de küçük işletme sahiplerini hedefleyen ücretsiz bir çevrimiçi kredi pazarıdır.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox, 150.000 $'a kadar işletme finansmanına hızlı ve kolay erişim sunar. Kredi limiti ve vadeli kredi seçeneklerimizin işletmenizin büyümesini nasıl sağlayabileceğini öğrenin.
Vouch
vouch.us
Vouch, startupları hatalardan, davalardan ve saldırılardan koruyan yeni bir tür dijital sigorta şirketidir.
Crowdcube
crowdcube.com
Avrupa'nın hızlı büyüyen özel işletmelerinin hisselerini satın alın.
Clara
clarafinds.com
Clara, karmaşık verileri düzenleyebilmeniz, anlayabilmeniz ve bunlar üzerinde işbirliği yapabilmeniz için herhangi bir veri kümesini etkileşimli olarak görselleştirmenize yardımcı olur.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds experienced investment team identifies and conducts rigorous research on thousands of companies to tap into cutting-edge opportunities across sectors and stages.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline is Indias most advanced Mutual Fund Investment Platform, having all AMCs under one roof with a team of 50+ highly-qualified industry experts & fund analysts. It is an automated platform which understands every investors needs and offer them convenience to match their investing comfort wi...
Moula
moula.com.au
Moula is a better way to borrow money to grow your business. They use a combination of heads and hearts to identify good business and can approve and fund loans within 24 hours.
Minveo
minveo.de
A platform for digital asset management. Technology- and quantitative-based. Powered by Machine Learning.
Lendino
lendino.dk
Lendino is a marketplace for loans where private and professional investors can lend directly to creditworthy companies for the benefit of both parties. Using the loan marketplace saves time, money and hassle - both as a lender and a borrower.
Gusher
gusher.co
Gusher is the simple, quick, and easy way to create and build a startup. Without the need for investors. Without the need for capital. How? Gusher helps Entrepreneurs create and launch startups using performance based equity. Everything from technology, media, and health to design, finance, and gami...
growney
growney.de
The established Robo-Advice technology will be made available to banks, insurance companies and other financial service providers.
FlexFunding
flexfunding.com
With Flex Funding you can invest in loans for healthy Danish companies. They get money for their development and growth, you get an attractive return.
Finhaven
finhaven.com
Applying cryptographic technology to traditionally fragmented and inefficient capital markets, the Finhaven Platform provides innovations benefitting both global issuers and investors in its marketplace.
Equitise
equitise.com
Equitise is Australia's Leading Equity Crowdfunding Platform. Its mission is to increase the accessibility of capital to private Aussie and Kiwi companies to help them succeed.
Dividend Finance
dividendfinance.com
We partner with residential solar installers nationwide to provide financing for solar and storage with streamlined technology and a team dedicated to helping you grow your business.
Debexpert
debexpert.com
We help banks and other lenders sell their debt portfolio efficiently and at the best market price through our online loan marketplace. We specialize in selling debt to collection agencies, debt buying companies, real estate buyers, medical debt buyers, auto loan portfolio buyers, hedge funds, famil...
Crowd2Fund
crowd2fund.com
The Crowd2Fund Exchange allows investors to buy and sell their shares in businesses.
Companisto
companisto.com
Companisto is a equity-based crowdfunding platform. Companisto is the investment platform for startups and growth companies.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo'nun kolaylaştırılmış çek gerçekleştirme hizmeti, tüm çek işleme, yazdırma ve postalama ihtiyaçlarınız için tek kaynaktır. Daha az çaba ve evrak işiyle idari maliyetlerinizi azaltabilir ve operasyonel verimliliğinizi artırabiliriz. Checkflo, çek bulut yazılımımız aracılığıyla çek ödemelerini...
Anaxago
anaxago.com
Anaxago, gayrimenkul ve start-up'larda yeni yatırım yolları ve benzersiz yatırım fırsatları arayan yatırımcıları bir araya getiriyor. Anaxago, ekonominin bireylere yarının işlerine doğrudan erişim sağlamasına yardımcı olan bir finansal modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Topluluk, tasarrufla...
Kriya
kriya.co
Gizli, tam defter fatura indirim olanağından yararlanın. Tüm ödenmemiş faturalarınıza karşı güvence altına alındığından, düzenli nakit akışı ihtiyacı olan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Invesdor
invesdor.com
İddialı Avrupalı işletmeleri dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturan #dijital #bağış toplama alanında İskandinav pazar lideri.
FundThrough
fundthrough.com
Büyüyen işletmeler için isteğe bağlı işletme sermayesi. FundThrough, işletmelere, kullanımı kolay bir çevrimiçi finansman platformu üzerinden ödenmemiş faturalardan gelen fonlara anında erişim olanağı sunar. Finansman tesisi, işletmenin satışlarının gücüne bağlı olarak 500 $ ile 2 milyon $ arasında ...
Hedonova
hedonova.io
Hedonova, yalnızca tek bir fona yatırım yaparak 12'den fazla egzotik alternatif varlık sınıfına yatırım yapmanıza olanak tanıyan, SEC tarafından düzenlenen bir alternatif yatırım fonudur. Yatırım uzmanlarımız paranızı şarap, sanat, yeni girişimler, kripto, emlak ve diğerleri gibi varlıklara tahsis e...
Kiva
kiva.org
Kiva, tüm insanların kendi yaşamlarını iyileştirme gücüne sahip olduğu, finansal açıdan kapsayıcı bir dünya tasavvur ediyor.
Foundy
foundy.com
Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerini...
Seedrs
seedrs.com
Avrupa'nın önde gelen kitlesel fonlama sitesi Seedrs ile en iyi yeni startup işletmelerine çevrimiçi yatırım fırsatları ve tohum ve melek yatırımlarını artırın.
Embroker
embroker.com
Embroker, iş yapma şeklinize göre oluşturulmuş sigorta komisyonculuğudur. En iyi brokerlardan birinci sınıf hizmet ile birlikte teknolojinin kolaylığını elde edersiniz.