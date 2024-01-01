Alternatifler - Fidor Bank

Revolut

Revolut

revolut.com

Parayla ilgili her şey için tek bir uygulama. Revolut, günlük harcamalarınızdan tasarruf ve yatırımlarla geleceğinizi planlamaya kadar paranızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olur.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Güçlü, kişiselleştirilmiş araçların tek bir yerde bulunduğu, sınırsız bir hesap, işletmenizin finansmanı üzerinde size en üst düzeyde kontrol sağlar.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.

Holvi

Holvi

holvi.com

Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare, üst düzey fonları perakende ve kurumsal yatırımcılara daha düşük minimum tutarlarla sunan bir özel sermaye yatırım platformudur.

Lendio

Lendio

lendio.com

Brock Blake ve Trent Miskin tarafından 2011 yılında kurulan Utah merkezli Lendio (eski adıyla Funding Universe), ABD'de küçük işletme sahiplerini hedefleyen ücretsiz bir çevrimiçi kredi pazarıdır.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox, 150.000 $'a kadar işletme finansmanına hızlı ve kolay erişim sunar. Kredi limiti ve vadeli kredi seçeneklerimizin işletmenizin büyümesini nasıl sağlayabileceğini öğrenin.

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch, startupları hatalardan, davalardan ve saldırılardan koruyan yeni bir tür dijital sigorta şirketidir.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Avrupa'nın hızlı büyüyen özel işletmelerinin hisselerini satın alın.

Clara

Clara

clarafinds.com

Clara, karmaşık verileri düzenleyebilmeniz, anlayabilmeniz ve bunlar üzerinde işbirliği yapabilmeniz için herhangi bir veri kümesini etkileşimli olarak görselleştirmenize yardımcı olur.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

OurCrowds experienced investment team identifies and conducts rigorous research on thousands of companies to tap into cutting-edge opportunities across sectors and stages.

MySIPonline

MySIPonline

mysiponline.com

MySIPonline is Indias most advanced Mutual Fund Investment Platform, having all AMCs under one roof with a team of 50+ highly-qualified industry experts & fund analysts. It is an automated platform which understands every investors needs and offer them convenience to match their investing comfort wi...

Moula

Moula

moula.com.au

Moula is a better way to borrow money to grow your business. They use a combination of heads and hearts to identify good business and can approve and fund loans within 24 hours.

Minveo

Minveo

minveo.de

A platform for digital asset management. Technology- and quantitative-based. Powered by Machine Learning.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino is a marketplace for loans where private and professional investors can lend directly to creditworthy companies for the benefit of both parties. Using the loan marketplace saves time, money and hassle - both as a lender and a borrower.

Gusher

Gusher

gusher.co

Gusher is the simple, quick, and easy way to create and build a startup. Without the need for investors. Without the need for capital. How? Gusher helps Entrepreneurs create and launch startups using performance based equity. Everything from technology, media, and health to design, finance, and gami...

growney

growney

growney.de

The established Robo-Advice technology will be made available to banks, insurance companies and other financial service providers.

FlexFunding

FlexFunding

flexfunding.com

With Flex Funding you can invest in loans for healthy Danish companies. They get money for their development and growth, you get an attractive return.

Finhaven

Finhaven

finhaven.com

Applying cryptographic technology to traditionally fragmented and inefficient capital markets, the Finhaven Platform provides innovations benefitting both global issuers and investors in its marketplace.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise is Australia's Leading Equity Crowdfunding Platform. Its mission is to increase the accessibility of capital to private Aussie and Kiwi companies to help them succeed.

Dividend Finance

Dividend Finance

dividendfinance.com

We partner with residential solar installers nationwide to provide financing for solar and storage with streamlined technology and a team dedicated to helping you grow your business.

Debexpert

Debexpert

debexpert.com

We help banks and other lenders sell their debt portfolio efficiently and at the best market price through our online loan marketplace. We specialize in selling debt to collection agencies, debt buying companies, real estate buyers, medical debt buyers, auto loan portfolio buyers, hedge funds, famil...

Crowd2Fund

Crowd2Fund

crowd2fund.com

The Crowd2Fund Exchange allows investors to buy and sell their shares in businesses.

Companisto

Companisto

companisto.com

Companisto is a equity-based crowdfunding platform. Companisto is the investment platform for startups and growth companies.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Checkflo'nun kolaylaştırılmış çek gerçekleştirme hizmeti, tüm çek işleme, yazdırma ve postalama ihtiyaçlarınız için tek kaynaktır. Daha az çaba ve evrak işiyle idari maliyetlerinizi azaltabilir ve operasyonel verimliliğinizi artırabiliriz. Checkflo, çek bulut yazılımımız aracılığıyla çek ödemelerini...

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

Anaxago, gayrimenkul ve start-up'larda yeni yatırım yolları ve benzersiz yatırım fırsatları arayan yatırımcıları bir araya getiriyor. Anaxago, ekonominin bireylere yarının işlerine doğrudan erişim sağlamasına yardımcı olan bir finansal modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Topluluk, tasarrufla...

Kriya

Kriya

kriya.co

Gizli, tam defter fatura indirim olanağından yararlanın. Tüm ödenmemiş faturalarınıza karşı güvence altına alındığından, düzenli nakit akışı ihtiyacı olan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

İddialı Avrupalı ​​işletmeleri dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturan #dijital #bağış toplama alanında İskandinav pazar lideri.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

Büyüyen işletmeler için isteğe bağlı işletme sermayesi. FundThrough, işletmelere, kullanımı kolay bir çevrimiçi finansman platformu üzerinden ödenmemiş faturalardan gelen fonlara anında erişim olanağı sunar. Finansman tesisi, işletmenin satışlarının gücüne bağlı olarak 500 $ ile 2 milyon $ arasında ...

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova, yalnızca tek bir fona yatırım yaparak 12'den fazla egzotik alternatif varlık sınıfına yatırım yapmanıza olanak tanıyan, SEC tarafından düzenlenen bir alternatif yatırım fonudur. Yatırım uzmanlarımız paranızı şarap, sanat, yeni girişimler, kripto, emlak ve diğerleri gibi varlıklara tahsis e...

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva, tüm insanların kendi yaşamlarını iyileştirme gücüne sahip olduğu, finansal açıdan kapsayıcı bir dünya tasavvur ediyor.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerini...

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Avrupa'nın önde gelen kitlesel fonlama sitesi Seedrs ile en iyi yeni startup işletmelerine çevrimiçi yatırım fırsatları ve tohum ve melek yatırımlarını artırın.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker, iş yapma şeklinize göre oluşturulmuş sigorta komisyonculuğudur. En iyi brokerlardan birinci sınıf hizmet ile birlikte teknolojinin kolaylığını elde edersiniz.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.