WebCatalog
FidiKetabi

FidiKetabi

kitabkhabar.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Arapça günlük haberler hakkında bilgi için "Fidiketabi" uygulaması Çeşitli haber kanallarıyla birlikte özenle seçilmiş Arapça haber podcast'leri Günlük Arapça haberler hakkında bilgi almak için "Feedbook" uygulaması Çeşitli haber kanallarının yanı sıra özenle seçilmiş Arapça haber bültenleri

Web Sitesi: kitabkhabar.com

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