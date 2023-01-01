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Alternatifler - Feedvisor

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.

Accelo

Accelo

accelo.com

Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.

Quotient

Quotient

quotientapp.com

Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.

Nusii

Nusii

nusii.com

Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.

Paddle

Paddle

paddle.com

B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

Loopio

Loopio

loopio.com

Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.

Quoter

Quoter

quoter.com

BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

Upwex

Upwex

upwex.io

Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.

Jiga

Jiga

jiga.io

Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.

Rev.io

Rev.io

rev.io

Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...

Zbizlink

Zbizlink

zbizlink.com

Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...

Scaido.io

Scaido.io

scaido.io

A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot

Propoze

Propoze

propoze.app

Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (formerly Diligend) is an award-winning software provider that helps institutional investors, investment consultants and investment managers meet the rigorous demands for data collection, analysis, exchange, reporting and compliance at every stage of the investment lifecycle. Dasseti Collect...

Proposeful

Proposeful

proposeful.com

Proposeful is the perfect solution to send proposals and contracts, track when clients open them and close sales faster with electronic signature.

Pitch Power

Pitch Power

pitchpower.ai

Generate business services proposals and discover leads for your independent, agency or enterprise using Pitch Power’s fine tuned AI software. Save time. Increase volume. Convert more. Win back your time.

Estii

Estii

estii.com

Estimation software for solution providers. Estii helps service businesses estimate, price and win more profitable business. Sales, solutions and delivery teams can collaborate on estimates in real-time, iterating on scope and schedule and exporting high quality commercial proposals in an instant.

Bidhive

Bidhive

bidhive.com

Plan, manage and track your company’s bid management activity all in one place. Bidhive has been developed specifically to help organisations unify their sales, pre-contracts and bid teams to make the time-sensitive bid process faster and more efficient. We go a step further and provide executives w...

Apropo

Apropo

apropo.io

Apropo is a proposal automation tool specifically for software development companies and specialists. Make your project estimates more accurate, win more deals and never miss the budget again thanks to real-time estimate vs. reality reporting.

EZsign

EZsign

ezsign.ca

Try eZsign FOR FREE. Flexible pricing plans. Top-tier security. Designed for Canadian businesses.

uman.ai

uman.ai

uman.ai

By utilizing uman's AI assistant, companies can streamline key business functions such as proposal creation, client support and employee onboarding. It breaks down data barriers silos and boosts accessibility and reusability of information within the company. The result is less stress for sales, pre...

Tango

Tango

tangoagreements.com

Client engagement software for creative agencies. Streamline proposal approval, automate invoicing and payment, and simplify purchasing of add-on services.

DeepStream

DeepStream

deep.stream

With DeepStream you can finally save your procurement team from wasting their time running source to contract processes using manual tools, and get them back to strategic work that will add business value. As a best-of-breed e-sourcing platform, we are poised to help teams move from business require...

CV Partner

CV Partner

cvpartner.com

CV Partner is a SaaS tool to automate how you manage CV Resumes and Case Studies for bids and proposals. With CV Partner, you can tailor your company's CV Resumes and past projects/cases for tenders, bids or RFPs. Also, the tool allow for effortless tailoring and exporting of CVs and Case Studies to...

Fresh Proposals

Fresh Proposals

freshproposals.com

Fresh Proposals is online proposal management tool that allows sales team to craft stunning proposals with interactive quotes and eSignature to impress prospects. Use proposal insights to close more deals.

RFP360

RFP360

rfp360.com

RFP360 empowers sourcing and procurement teams to centralize their RFx issuing process — collecting insights, evaluating proposals and working with colleagues and vendors in a single, digital workspace. In addition to making smarter buying choices, customers improve efficiency, mitigate risk and inc...

Ombud

Ombud

ombud.com

Built on a foundation of expertise in sales engineering & response management, Ombud serves enterprise-level RevOps teams. Our platform combines content collaboration, project management, & machine learning to streamline the creation of client-facing Sales & Business Development documentation. We mo...

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs is a Seattle, WA based AI-powered proposal management software provider that automates the creation of critical RFP responses and proposals that stand out and win deals. The company supports enterprise proposal and sales teams from companies like WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Le...

Stigg

Stigg

stigg.io

Stigg, uygulaması kolay, uyarlanabilir bir fiyatlandırma ve paketleme yönetimi platformudur. Gereksiz karmaşıklığı ve gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırıyoruz, böylece herhangi bir fiyatlandırma planını yalnızca birkaç dakika içinde uygulayabilirsiniz. Tüm doğru soyutlama ve entegrasyonları hallett...

Spresso

Spresso

spresso.com

Perakendeciler tarafından fiyatlandırma, veri gizliliği, müşteri LTV'si ve kayıp ile ilgili gerçek dünyadaki zorluklara yanıt olarak geliştirilen Spresso modüler SaaS çözümleri. Spresso içgörüleri, makine öğrenimi, gelişmiş analitik ve yapay zekadan yararlanarak verilerinizdeki kârın kilidini açar

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...

ParityDeals

ParityDeals

paritydeals.com

ParityDeals API ile ürün fiyatlandırmanızı ve promosyonlarınızı kolaylaştırın API'miz, konuma dayalı fiyatlandırma, festivaller ve daha fazlasını içeren kapsamlı veritabanımıza gerçek zamanlı erişim sunarak ürününüzün işlevselliğini geliştirmenizi kolaylaştırır ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim...

Competitoor

Competitoor

competitoor.com

Rakip fiyat istihbaratı hizmetidir. Rakiplerinizin fiyatlarını takip ederek fiyat stratejinizi belirlemenize yardımcı oluyoruz.

Boardfy

Boardfy

boardfy.com

Dünyanın en hızlı fiyat takip ve dinamik fiyatlandırma platformu Boardfy, rakiplerinizi veya distribütörlerinizi takip etmenize, otomatik fiyat değişiklikleri yapmanıza, Google Alışveriş kampanyalarınızı optimize etmenize ve çok daha fazlasına olanak tanır!

ProductEngine

ProductEngine

productengine.app

Fiyat listenizi gerçek zamanlı olarak tüm paydaşlarla paylaşın. Fiyatlandırmanızı birleştirmek ve iş otomasyonu yolculuğunuzu başlatmak için ProductEngine'i kullanın!

Minderest

Minderest

minderest.com

Minderest, Fiyat ve Katalog istihbaratında Avrupa lideri, 40'tan fazla ülkede 400'den fazla müşteri. 2012 yılında kurulan Minderest, piyasadaki ilk Fiyat İstihbaratı şirketleri arasında yer aldı. Minderest, rakiplerinin fiyatlarına ihtiyaç duyan perakendecilerle ve dağıtım kanallarında fiyatlandırma...

Minoa

Minoa

minoa.io

Minoa, satış ekiplerinin daha yüksek satış verimliliği ve daha büyük anlaşmalar sağlayan iş senaryoları oluşturmasına yardımcı olan, San Francisco merkezli bir değer etkinleştirme platformudur. Tedarik ve finans ekiplerinin daha fazla anlaşmayı incelediği zamanlarda yatırım getirisi ve güçlü bir iş ...

ProPricer

ProPricer

propricer.com

ProPricer, teklif fiyatlandırmasının geliştirilmesi, sunulması, değerlendirilmesi, müzakere edilmesi ve denetlenmesinde verimliliği ve doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için çözümler üretmek üzere oluşturulmuş bir teklif fiyatlandırma yazılımıdır. ProPricer, geçmiş teklif verilerinin depolanmasından ...

Togai

Togai

togai.com

Togai'nin güvenilir ölçüm ve faturalandırma platformuyla kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerini başlatın. Her boyuttaki ölçeği yönetebilecek şekilde oluşturulmuş kullanıma dayalı faturalandırma altyapısı.

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...

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