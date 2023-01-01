WebCatalog
팜모닝

팜모닝

farmmorning.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 팜모닝 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Farm Morning - Sübvansiyonlar, kullanılmış tarım ürünleri ve tarım makineleri bulmaya yönelik bir topluluk.

Web Sitesi: farmmorning.com

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