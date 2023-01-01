WebCatalog
Falkon SMS

Falkon SMS

falkonsms.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Falkon SMS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kısa Mesaj Pazarlamanın Gücünün Kilidini Açın. Mevcut sabit hattınıza, ücretsiz hattınıza, MS Teams ve VoIP numaralarınıza kısa mesaj gönderme yetenekleri ekleyin — Modern iş mesajlaşmasını kullanarak müşterilerinize anında ulaşın ve işletmenizin büyümesini sağlayın.

Web Sitesi: falkonsms.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Falkon SMS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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