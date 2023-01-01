WebCatalog
Facebook Marketplace

Facebook Marketplace

facebook.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Facebook Marketplace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yeni ve kullanılmış ürünleri Facebook Marketplace'te yerel olarak veya işletmelerden kolayca satın alın veya satın. Mağazalardan kapınıza gönderilen yeni ürünlerde harika fırsatlar bulun.

Web Sitesi: facebook.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Facebook Marketplace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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