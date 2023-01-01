Alternatifler - Experience.com

paiza

paiza.jp

BT mühendisleri ve programcıları için kapsamlı iş arama ve öğrenme sitesi [paiza]. Bir programlama beceri kontrolü ile becerilerinizi görselleştirin ve becerileriniz tanınırsa, bir şirketten bir izci alabilirsiniz, bu da size iş değiştirmede avantaj sağlayabilir. Bu, akademik geçmiş veya iş geçmişin...