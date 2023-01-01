Alternatifler - EventPipe
Paperless Post
paperlesspost.com
Düğünler, tatiller, doğum günleri ve tüm önemli anlar için kişisel tarzınızı yansıtan çevrimiçi Kart davetiyelerini, El ilanlarını ve tebrikleri özelleştirin.
Eventors
eventors.com
The ideal Marketplace to Connect with Event Planners & Venues ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ It doesn’t matter what you’re a vendor of — or if you’ve never been a vendor before. If you can provide something of value to the world, then you can get paid for it on Eventors. Love to grill? Offer up your services to ...
Event Mender
eventmender.com
We’re building the go-to marketplace for event professionals to help them find the right platform and partner for their virtual or hybrid events. More coming soon!
Eventgroove
eventgroove.com
Eventgroove is a self-service platform that allows event aggregators and national and international nonprofits to organize, promote, and sell tickets online for your virtual, hybrid, and in-person events and fundraisers. Combined with our fundraising capabilities and premium e-commerce solutions, yo...
Event Always
eventalways.com
Launch your next event or a corporate get-together with the award-winning event management firm - EventAlways. Find upcoming conferences in Mumbai or anywhere around you with the help of EventAlways event listings.
Elevent
bookelevent.com
Easily find & book the best virtual and in-person experiences for your team or clients. Choose from Virtual Games, Team Building Activities, Happy Hour, Food Tasting & more!
CONREGO
conrego.com
CONREGO is a comprehensive Event Management Software designed to streamline and enhance the entire event planning process. With its user-friendly interface and powerful features, CONREGO enables you to effortlessly create and manage events of all sizes. From online registration and ticketing to atte...
Confetti
withconfetti.com
Confetti’s mission is to disrupt the event planning industry, streamlining the process for both event organizers and vendors by providing a quality experience and excellent customer service. ✨ We want our experiences to make life memorable and empower organizations to build stronger teams and better...
Chasma Event
chasma.io
Chasma Event is mobile event management software for employee events or any event across your organization. It automates invitations, RSVPs, details and directions, and resources for any size gathering.
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic allows developers to easily set up powerful and reliable event ticketing exactly the way they want. To achieve this, Ticketmatic offers a proven and feature-rich ticketing system with complete API, powerful design tools, robust architecture, and strong technical support.
Sendomatic
sendomatic.com
Sendo Online Invitations assist individuals and organizations with creating and managing events online.
Explori
explori.com
Explori has many unique features which make it quick and easy for events professionals to analyse the performance of their events. Create insights that you can confidently rely on year-on-year and put your results into context by benchmarking against other events in your portfolio or category. - See...
EventLink
eventlink.com
EventLink offers everything from creative design and development solutions to event and program management, travel support, warehousing, training and instructional design, media integration, and asset management.
DynamO Pricing
dynamopricing.com
DynamO is a technology company providing fully automated, demand-based dynamic pricing tool for venues and event organizers. DynamO’s software boosts ticket sales revenue immediately, helps sell-out all the tickets or fill bigger venues and drastically reduces time and energy spent on proper pricing...
boothX
boothx.app
Günümüzün hızlı iş dünyasında, şirketlerin etkili deneyimler yaratması ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurması için etkili etkinlik yönetimi şarttır. Teknolojinin yükselişiyle birlikte etkinlik organizatörleri, operasyonlarını kolaylaştırmak ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmak için ye...
Blerter
blerter.com
Blerter, tüm ekibinizi tek bir yere bağlayarak iletişimlerinizi, operasyonlarınızı ve güvenlik süreçlerinizi merkezileştirmenize yardımcı olan basit, kullanımı kolay bir etkinlik dağıtım platformudur. Teslimatınızı kolaylaştırın, ters gidebilecek şeylere hazırlıklı olun ve bir sonraki etkinliğinizde...
Billetto UK
billetto.co.uk
Billetto, etkinlikleri yöneten ve tanıtan, çevrimiçi bilet satışı yapan ve etkinliğin ne kadar iyi gittiğini takip eden ücretsiz bir biletleme yazılımıdır.
BeatSwitch
beatswitch.com
Festival operasyonlarını, akreditasyonu, ekipleri ve sanatçıları yönetmenize olanak tanıyan modüler festival ve müzik etkinliği yönetimi yazılımı.
PopBookings
popbookings.com
PopBookings ile her şeyi tek bir yerde tutabilir, böylece herkesin aynı fikirde olmasını sağlayabilirsiniz. Personel alma iş süreçlerinizi kolaylaştırmak sizin ve ekibinizin düzenli kalmasına yardımcı olur. Hesap içindeki herkes aynı bilgilere başvurabilir. Güçlü araçlarımızla zamandan tasarruf edin...
Concierge
conciergeteam.co
Concierge Ekibi, etkinlik yöneticilerinin etkinlik konuklarıyla planlanmış ve iki yönlü kısa mesajlar (SMS) göndermesine yardımcı olur.
Guestboard
guestboard.co
Guestboard, 10-1000+ arası gruplara yönelik net bir davetli listesiyle etkinlikler düzenleyebileceğiniz, hepsi bir arada ücretsiz bir etkinlik planlama ve iletişim aracıdır. Modüler bir platform olarak Guestboard, grup etkinliğinizin tam olarak ihtiyaç duyduğu araçları seçmenize olanak tanır: Mesaj ...
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com, size zaman kazandırmak, hataları önlemek ve web seminerleri, konferanslar ve fuarlar dahil olmak üzere sanal etkinliklerin planlanması ve sunulmasıyla ilgili maliyetleri azaltmak için yazılım entegrasyonları, eyleme dönüştürülebilir veriler ve markalı bir sosyal ağ deneyimi sağlayan ...
SponsorPitch
sponsorpitch.com
SponsorPitch, sponsorluk satış sürecini kolaylaştırarak ortaklıklara olanak tanır. Markaları aramak, keşfetmek ve onlar hakkında durum tespiti yapmak için verilerimizden yararlanabilirsiniz. Ayrıca satış konuşmanızı sergileyebileceğiniz bir yeriniz de var. SponsorPitch'in beş temel faydası: 1. Satış...
Feathr
feathr.co
Feathr, kuruluşların daha fazla etki ve daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, Kâr Amacı Gütmeyen Pazarlama Platformudur. Kullanımı kolay reklam, e-posta, sosyal medya ve dijital etkileşim araçlarıyla Feathr, farkındalığı artırmanıza, çevrimiçi bağışları artırmanıza, e...
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...