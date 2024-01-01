Alternatifler - Eventmix
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
JotForm
jotform.com
Potansiyel müşteri oluşturmak, anket dağıtmak, ödeme toplamak ve daha fazlası için çevrimiçi formlara ihtiyacınız varsa JotForm tam size göre. JotForm.com'da nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
ON24
on24.com
ON24 Webcast Elite'i kullanarak profesyonel, veri açısından zengin ve tamamen markalı canlı ses ve video web seminerleri oluşturmak ve sunmak için en iyi Dijital Deneyim Platformu.
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
BrightTALK
brighttalk.com
Dünyanın en parlak profesyonellerini keşfedin ve onlardan öğrenin
Greenvelope
greenvelope.com
Modern ev sahibi için zarif, çevre dostu dijital davetiyeler + RSVP takibi.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
Liveform
livestorm.co
Livestorm, iş amaçlı video iletişimi için basit bir yazılım sağlar. Canlı, önceden kaydedilmiş veya otomatik web seminerleri düzenleyin, kolayca çevrimiçi toplantılar oluşturun ve katılın.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
HeySummit
heysummit.com
Hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve etkinliğe dayalı pazarlama yoluyla topluluğunuzu büyütmek için güzel sanal etkinlikler, konferanslar, kurslar ve daha fazlasını oluşturun.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, her türlü mekan veya etkinlik için kullanımı kolay, ÜCRETSİZ çevrimiçi bilet sistemidir. Etkinlik biletlerinizi çevrimiçi olarak tanıtın, yönetin ve satın - hepsi ÜCRETSİZ!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
Remo
remo.co
Remo ile özgün çevrimiçi deneyimlere hayat verin. ✓ Her türden etkinlik ✓ İnteraktif içerik ✓ Sponsorluk bannerları ✓ Katılımınızı 4 kat artırın.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Eventify
eventify.io
Eventify hepsi bir arada etkinlik teknolojisi, tasarrufları en üst düzeye çıkarır, sponsorları ve katılımcıları cezbeder ve katılımcıların katılımını, ağ oluşturmayı ve memnuniyetini artırır!
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
Regpack
regpack.com
Müşterilerinizi kaydedin, ücretlendirin ve yönetin. Regpack, kuruluşların hizmetlerine çevrimiçi olarak kaydolmasına ve ücretlendirme yapmasına olanak tanıyan bir katılım çözümüdür.
Balloon
balloon.app
Grup düşüncesini ortadan kaldırarak ve sesleri güçlendirerek fikirlerin ve geri bildirimlerin kilidini açan, araştırma destekli bir platform. Toplantı süresini %70 azaltın.
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
AnyRoad
anyroad.com
Etkinliklerini ve deneyimlerini yürütmek ve optimize etmek, marka sadakatini artırmak ve daha fazla yatırım getirisi sağlamak için lider deneyimsel pazarlama platformu.
Eventeny
eventeny.com
Bunun için bir etkinlik yönetim sisteminiz var! Şahsen, hibrit ve çevrimiçi etkinliklerinize dahil olan her şeyi tek bir yerden kolayca yönetin!
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Trybooking
trybooking.com
Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Watchity
watchity.com
Watchity, diğerlerinden öne çıkmanıza, izleyici katılımını en üst düzeye çıkarmanıza ve içerik stratejilerinizin sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olan mükemmel bir görsel ve etkileşimli deneyime sahip profesyonel görünümlü görsel-işitsel içerik ve çevrimiçi etkinlikler oluşturmaya yönelik en eks...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak ...
Lenos
lenos.com
Lenos, etkiyi ve ilişkilendirmeyi gerçek zamanlı olarak ölçmek, oluşturmak ve etkileşime geçirmek için eksiksiz bir hibrit etkinlik etkileşimi platformudur.
KingConf
web.kingconf.com
TALEP ÜZERİNE SANAL ETKİNLİKLER! Katılımcıların öğrenmesini kolaylaştıran ve onları birbirleriyle ilişki kurmaya ve uzaktan katılmaya davet eden modern bir sanal etkinlik platformu sunuyoruz. SANAL SERGİLERİMİZ sayesinde etkinliğin sponsorları kendi standlarını kurarak ürünlerini görsel ve videolarl...
InvitePeople
invitepeople.com
On yılı aşkın deneyimiyle InvitePeople, çeşitli sektörlere özel birinci sınıf, hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı sunar. İster şirket içi toplantılar, ister büyük konferanslar, ister marka odaklı etkinlikler olsun, InvitePeople'ın özellik paketi kusursuz, verimli ve akılda kalıcı bir etkinli...
expertshare
expertshare.live
Sanal Etkinlikler Platformunuz uzman paylaşımı, sanal etkinliklere yönelik web tabanlı bir konferans ve işbirliği platformudur. Expertshare, deneyimlerini, teknik becerilerini ve müşterilerin başarılı bir etkinlik oluşturmak için neye ihtiyaç duyduklarına dair keskin anlayışlarını birleştiren İsviçr...
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo, Unutulmaz bir etkinlik deneyimi yaratmanıza yardımcı olur. Baştan Sona. Her boyutta kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler için hepsi bir arada bir çözüm sunuyoruz. Etkinlik yönetimi platformumuz etkinlik deneyiminizi geliştirir, katılımı artırır, katılımcıları birbirine bağlar ve delege ağl...
EventLive
eventlive.pro
EventLive, etkinlikler için hepsi bir arada canlı yayın uygulaması ve platformudur. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla veya profesyonel ekipmanlarıyla canlı yayına geçmesine ve konukları herhangi bir cihazdan katılmaya davet etmesine olanak tanır. Herhangi bir ülkede çalışır. İzleyici sayısında he...
Connect My Event
connectmyevent.com
Sanal ve hibrit etkinliklere ev sahipliği yapmak için tamamen özelleştirilebilir etkinlik platformu. Etkinliğiniz ne olursa olsun, hedef kitleniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onu kendi tarzınızda oluşturun ve sorunsuz bir şekilde sunun. Konferanslar, canlı performanslar, lansmanlar, ticar...
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast, yaratıcı projelerinizi yönetmenin etkili ve eğlenceli bir yolunu sunar. Bu sezgisel etkinlik yönetimi ve akış platformu, Etkinlik Yöneticileri, Mekanlar, AV Personeli ve en önemlisi katılımcılarınız için etkinliklerin kurulumunu ve yürütülmesini kolaylaştırır. Yerleşik bir Sanal Etkinlik...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart, Web Seminerlerini, Video Konferanslarını, Sanal Etkinlikleri, Yerinde Etkinlik Kaydını, Canlı Etkileşimi ve çok daha fazlasını yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada Yapay Zeka Destekli bir iletişim platformudur.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere yönelik yenilikçi bir SaaS etkinlik platformudur. Platform, organizatörlerin, kullanımı kolay etkinlik yönetimi ve iletişim web ve uygulama araçlarıyla izleyicinin ilgisini canlı tutarak ROI açısından etkili ticari fuarlar ve konferanslar yürütmesi...
BoothCentral
boothcentral.com
İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal olsun ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapın. BoothCentral, etkinliğinizin başarılı olmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanımı kolay ve güçlü araçlara sahip, hepsi bir arada etkinlik yönetimi ve barındırma platformunuzdur! Sanal etkinlik çözümümü...
Meetaway
meetaway.com
Meetaway, etkinlik organizatörlerinin izleyicilerini bir araya getirmesini, ağ kurmasını ve anlamlı ilişkiler kurmasını kolaylaştıran ve basitleştiren sanal bir etkinlik platformudur. Meetaway, katılımcılarınızın tanışmak istedikleri kişilerle tanışmasına yardımcı olur. Bir etkinlik ayarlarken, orga...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
Kompleksi basitleştiriyoruz. Deal Room, kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler için basit, hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformunuzdur. Basitçe organize edin. Basitçe özelleştirin. Basitçe ağ kurun. -Kapsamlı işlevlerle en iyi ağ oluşturma deneyimi -Yerleşik özellikler ve entegrasyonlar -Sanal, ...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
Kompleksi basitleştiriyoruz. Deal Room, kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler için basit, hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformunuzdur. Basitçe organize edin. Basitçe özelleştirin. Basitçe ağ kurun. -Kapsamlı işlevlerle en iyi ağ oluşturma deneyimi -Yerleşik özellikler ve entegrasyonlar -Sanal, ...
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece s...
Dryfta
dryfta.com
Çok fazla araç, Çok fazla kaos mu var? Etkinlik organizatörlerinin teklifleri ve görüşmeleri toplamak, çevrimiçi bilet satmak, etkileşimli program takvimi oluşturmak, sanal toplantılara ev sahipliği yapmak ve tam özellikli bir ağ oluşturma uygulamasıyla katılımcıların katılımını artırmak için kullan...
streamGo
streamgo.events
Farklı Olmak İstiyoruz. Çevrimiçi etkinlikleri daha iyi hale getirmek için StreamGo'yu başlattık. Markalar için daha iyi ve katılımcılar için daha iyi. Uzun süredir çevrimiçi etkinlikler, sunum yapanların içeriklerini öğrenmekten çok sistemleri öğrenmeye daha fazla zaman harcaması gerektiği anlamına...
Prosple
prosple.com
Prosple, Asya Pasifik bölgesinde 4 milyondan fazla öğrenciye ve yeni mezunlara yardımcı oluyor. Öğrencilerini binlerce yerel ve uluslararası fırsatla buluşturmak ve öğrencilerin ilk işine girmelerine yardımcı olacak yüksek kaliteli kariyer hazırlık içeriği sağlamaya yardımcı olmak için Asya Pasifik ...
Haia
haia.live
Haklısın. Etkinlikler için harika video konferans çözümleri var; Haia'yı düşünün. Çevrimiçi ve karma etkinliklerdeki en büyük sorun, zayıf bir kullanıcı deneyimine yol açan katılımcı katılımıdır; bir etkinlikte gezinmek veya etkinlikle ilgilenmek zordur. Henüz hiçbir etkinlik platformu bu konuda ger...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim, ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olan etkileşimli özelliklere sahip yenilikçi bir sanal etkinlik platformudur. Özelleştirilebilir 3D sanal kabinler, canlı sohbet ve video ve ziyaretçi katılımına ilişkin ayrıntılı raporlarla ExpoSim, sanal fuarlara, ticari fuarlara ve...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace sanal ve hibrit bir işe alım etkinlikleri platformudur. Kullanıcı odaklı ve video öncelikli tasarımıyla Talentspace, işverenlerin, kariyer merkezlerinin ve iş gücü kurullarının sürükleyici ve akılda kalıcı kariyer etkinliklerine ev sahipliği yapmasına olanak tanır.
myOnvent
myonvent.com
myOnvent, çevrimiçi olarak veya kişisel etkinliklerin (akademik konferanslar, sergiler ve fuarlar, sanal konferanslar ve daha fazlası) hibrit bir bileşeni olarak çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan geniş deneyime sahip, kapsamlı ve yenilikçi bir çevrimiçi etkinlik ve topluluk platformudur. m...