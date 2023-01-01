Alternatifler - Eventbrite
Facebook Groups
facebook.com
Gruplar belirli kişilerle ortak ilgi alanları hakkında iletişim kurulabilen yerlerdir. Aile toplantınız, iş sonrası spor takımınız veya kitap kulübünüz gibi her şey için bir grup oluşturabilirsiniz.
Kommunity
kommunity.com
Kommunity, topluluğunuzu yerel ve uluslararası düzeyde büyütmek, etkinlikleri kolayca düzenlemek ve üyelerinizle tek bir yerden iletişim kurmak için mükemmel bir topluluk odaklı sosyal etkinlik platformudur.
NationBuilder
nationbuilder.com
Organizasyonlarınıza, hareketlerinize ve kampanyalarınıza güç vermek için tasarlanmış yazılım.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet is a platform to organize, find, and attend group events. If you're down to meet people in your area and find new friends, you belong here.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit is an AI-powered matchmaking SaaS platform powering curated introductions at scale. Organizations can seamlessly invite audiences of choice to opt-into regular, personalized 1:1 or peer group connections and Orbiit handles all communication, matching, scheduling, feedback collection and analy...
Peatix
peatix.com
Topluluklarınızı Gruplar aracılığıyla büyütün, Peatix'in web ve uygulamadaki güçlü araçlarını kullanarak etkinliklerinizi tanıtın ve yönetin. Basit, şeffaf, düşük ücretler. Müşteri odaklı destek.