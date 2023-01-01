EssayChecker, cümle çeşitliliği, bağdaşıklık ve uyum, sözcük kaynakları ve dilbilgisi açısından analiz ederek IELTS makalenizi ve IELTS mektup yazınızı geliştirmenize yardımcı olur.

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