WebCatalog
Equinix Deploy

Equinix Deploy

deploy.equinix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Equinix Deploy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aylar değil dakikalar içinde devreye alın. Equinix'teki otomatikleştirilmiş hizmet olarak altyapıyla uygulama performansını artırın ve ağınızı güçlendirin. Küresel olarak konuşlandırın ve ardından binlerce hedefe özel olarak bağlanın.

Web Sitesi: deploy.equinix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Equinix Deploy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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