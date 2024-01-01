Alternatifler - Engage AI
Pictory
pictory.ai
Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
Minea
app.minea.com
Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.
Bio Link
bio.link
Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Social Champ
socialchamp.io
Dijital Alanı Yönetecek Bir Sosyal Medya Yönetim Aracı. Social Champ ile birden fazla sosyal hesabı yönetin, resim veya video içeren gönderiler oluşturun, gelen mesajları düzenleyin, yatırım getirisini artırın, analizleri takip edin, raporlar oluşturun, içerik oluşturma sürecini basitleştirin ve ot...
Ripl
ripl.com
Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...
Inflact
inflact.com
INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.
HeyLink.me
heylink.me
En iyi işletmeler ve etkileyiciler tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı. Her dijital girişimin etkisini en üst düzeye çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlandı. Sonuçlar büyülü.
Blog2Social
blog2social.com
WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...
Connectio
useconnectio.com
Facebook Reklamlarınızı Otomatikleştirin ve Optimize Edin.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio, siyahi bir kadının sahip olduğu ve yönettiği bir girişimdir. Link-in-Bio alanının 3 yaratıcısından biridir ve: * yaratıcılar/kullanıcılar açısından dünya çapında ikinci en büyük biyo-bağlantı hizmetidir; * alan adlarını içerir: Lnk.bio, Lnk.at ve Ln.ki * Lnk.Bio, bio'daki en popüler ve en ...
LiveReacting
livereacting.com
Etkileşimli Canlı Yayınları çalıştırın. LiveReacting, akışınıza önceden kaydedilmiş videolar, oyunlar, geri sayımlar ve anketler ekleyerek daha fazla takipçi ve etkileşim elde etmenize yardımcı olur.
Collabstr
collabstr.com
Etkileyicileri Saniyeler İçinde Bulun ve İşe Alın. Markanız için benzersiz içerik oluşturmak için Instagram, TikTok ve YouTube etkileyicilerini bulun.
Inksprout
inksprout.co
Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.
Trendsmap
trendsmap.com
İşletmenize yardımcı olacak Twitter içgörüleri - Herhangi bir konuyu küresel olarak veya bölgeye göre ayrıntılı olarak analiz edin. Bir ülke, bölge veya dünya çapındaki tweet etkinliğini gösteren, harita tabanlı benzersiz görselleştirmeler oluşturun. Güçlü sorgulama ve filtreleme araçlarımız, özel i...
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Kampanyalarınız için temel etkileyici pazarlama aracı.
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting, reklamverenlerin binlerce gizli Facebook ilgi alanını bulmasına yardımcı olan bir Facebook ilgi alanı hedefleme aracıdır.
PowerIn
powerin.io
PowerIn, ChatGPT ile otomatik olarak bir yorum oluşturarak LinkedIn'deki etkinliğinizi artırmak için en iyi araçtır. Çevrimiçi varlığınızı otomatik pilota alın
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers, içerik oluşturucuları 30'dan fazla kategorideki internet trendleri hakkında bilgilendirir ve onlara Viral Video Aracımızı kullanarak bunlardan nasıl kâr elde edebileceklerini gösterir. Trendlerimiz aynı zamanda iş fikirleri, stoksuz satış, SEO, sosyal medya ve daha birçok şey için de...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster, kullanıcıların Facebook, YouTube ve diğer canlı video platformlarında önceden kaydedilmiş videolarla canlı yayına geçmesine olanak tanıyan Windows tabanlı bir uygulamadır. Ayrıca birden fazla sosyal medya hesabını da destekler. Video pazarlama için canlı videoları kullanarak daha fazla g...
Growapp
growapp.digital
Sosyal medyadaki içeriği yazmak, onaylamak, planlamak, analiz etmek ve karşılaştırmak için IA destekli sosyal medya yönetim aracı.
Hypage
hypage.com
Hy.page, biyo bağlantınızda satış yapmanızı sağlar. Stripe ve Paypal entegrasyonları sayesinde hayran bağışları, ücretli talepler toplayabilir, özel içeriklere ürün ve üyelik satabilirsiniz.
Curator
curator.io
Sitenize ücretsiz olarak sosyal yayın eklemenin en kolay yolu Curator, içerik toplamanıza ve görüntülemenize yardımcı olan, sonsuza kadar ücretsiz bir sosyal medya toplayıcıdır. Feed'inizi 5 dakikadan kısa sürede oluşturun.
InstaPlug
instaplug.app
InstaPlug ile anında ilgi odağı olun! Ücretsiz, göz alıcı Instagram widget'ları oluşturun, akışınızı sihir gibi filtreleyin ve onu ilgi çekici bir şeye dönüştürün. Hızlı, Kolay, Güvenilir!
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Müşterilerinizin gün boyu aynı tekrarlayan sorularına yanıt vermekten yoruldunuz mu? Gece geç saatlere kadar müşterilerden gelen DM'leri kontrol etmekten yoruldunuz mu? Binlerce veri sürekli beyin fırtınası mı yapıyor? Artık endişelenmenize gerek yok! Sizin yapmanıza gerek kalmaması için Facebook'ta...
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, kü...