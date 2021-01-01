WebCatalog

Alternatifler - Emma

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, Inc., web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlayan, San Francisco merkezli bir Amerikan şirketidir. Çevrimiçi görsel editör platformları, kullanıcıların web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום‎), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

Sideline

Sideline

sideline.com

Çevrimiçi mesajlaşma için Sideline telefon numaranıza herhangi bir cihazdan erişin. Web Mesajlaşma ile masaüstünüzün rahatlığında SMS mesajı göndererek bağlantıda kalabilirsiniz.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!

Framer

Framer

framer.com

Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek sadakat.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...

Textline

Textline

textline.com

Textline, müşterilerinize bilgisayarınızdan kısa mesaj göndermenizi sağlayan bir iş mesajlaşma uygulamasıdır. SMS, ekibiniz için en uygun iletişim kanalıdır.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç ​​şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

EZ Texting, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis toplu mesajlaşma hizmetleri sağlar. Proaktif destek ve katılım yoluyla yerel işletmelerin büyümelerine ve gelirlerini korumalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Anahtar Kelimeler, Resimli Mesajlaşma ve Sohbete Metin Me...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All (eski adıyla Call-Em-All), toplu metin mesajlaşma ve otomatik arama hizmetlerimizle önemli mesajları hızlı bir şekilde iletir. Bugün ücretsiz deneyin.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Heymarket aracılığıyla iş amaçlı kısa mesaj gönderme, ekiplerin kişiselleştirilmiş bağlantılar kurmasını sağlar. Bugün iş SMS'ini deneyin.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...

SimpleTexting

SimpleTexting

simpletexting.com

Tek Hepsi Bir Arada Kısa Mesaj Hizmeti. SMS pazarlama kampanyaları göndermeyi veya müşterilerle bire bir görüşme yapmayı kolay, hızlı ve uygun fiyatlı hale getiriyoruz.

TextMagic

TextMagic

textmagic.com

İşletmeler için Kısa Mesaj Pazarlama Yazılımı. Kullanımı kolay kısa mesaj pazarlama yazılımımızla müşteri deneyimlerini dönüştürün. Bildirimleri, uyarıları, hatırlatıcıları, onayları ve SMS pazarlama kampanyalarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde gönderin.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!

Duda

Duda

duda.co

Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Teknoloji yığınınız için görsel oluşturucu. Kodsuz kodları kod tabanınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek göz alıcı görsel içerik ve sayfalar oluşturun. Ekiplerinizin engelini kaldırın ve ışık hızında gönderin.

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Yeni başlayanlar ve uzmanlar işlerini büyütmek için Flodesk'i kullanıyor. Her cihazda harika görünen e-postalar ve formlar tasarlayın. Ücretsiz dene.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Bulut, Oracle Corporation tarafından sunulan ve Oracle Corporation tarafından yönetilen veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ aracılığıyla sunucular, depolama, ağ, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir bulut bilişim hizmetidir. Şirket, bu hizmetlerin talep üzerine İnternet üzerinden sağla...

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).

Builder.io

Builder.io

builder.io

Teknoloji yığınınızı görsel olarak geliştirin. Bileşenlerinizi kullanarak çerçeveniz dahilinde sayfalar ve bölümler oluşturmak için sürükleyip bırakın.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Salesmsg

Salesmsg

salesmessage.com

İki yönlü iş mesajlaşma yazılımı, çevrimiçi kısa mesaj gönderip almayı kolaylaştırır. 14 günlük deneme süreniz için kaydolun.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

İşletmeniz veya müşterileriniz için yüksek oranda dönüşüm sağlayan satış açılış sayfaları, potansiyel müşteri yaratma ve pazarlama açılış sayfaları oluşturmanın en kolay yolu.

Beefree

Beefree

beefree.io

Hızla güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturun. BEE, mobil uyumlu e-postalar ve açılış sayfaları tasarlamak için en iyi sürükle ve bırak düzenleyicisidir.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo bir e-posta tasarım platformudur. AMP, gerçek zamanlı ve etkileşimli içeriğe sahip olanlar da dahil olmak üzere her karmaşıklıkta yüksek kaliteli e-postaları iki kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Rahat e-posta üretimi için yerleşik araçlar, 60'tan fazla ESP ile entegrasyon.

Dorik

Dorik

dorik.com

Kodsuz Güzel Web Siteleri Oluşturun! 130'dan fazla Kullanıcı Arayüzü Bileşeni ve güzel şablonlarla esnek ve kullanımı kolay nocode web sitesi oluşturucu. Bir sonraki web sitenizi oluştururken zamandan ve paradan tasarruf edin.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.

CallFire

CallFire

callfire.com

Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!

Textdrip

Textdrip

textdrip.com

Textdrip'e Bugün Başlayın! Özelliklerimizi keşfedin ve ihtiyaçlarınız için neden en iyi SMS pazarlama hizmeti olduğumuzu görün.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.

Burst SMS

Burst SMS

burstsms.com

Hızlı ve Kolay Çevrimiçi SMS Hizmetleri. Profesyonel A2P mesajlaşma ile işinizi önümüzdeki 5 dakika içinde büyütün.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın

involve.me

involve.me

involve.me

Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuş, e-posta göndermenizi, almanızı ve izlemenizi sağlayan güçlü İşlemsel E-posta API'leri. Bugün daha fazlasını öğrenin!

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.

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