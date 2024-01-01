Alternatifler - Elementor
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Poptin
poptin.com
Gelişmiş web sitesi açılır pencereleri ve formları oluşturun ve birkaç dakika içinde web sitenizin dönüşüm oranını artırın. Şimdi ÜCRETSİZ kayıt olun! Kredi kartına gerek yok.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...
POWR
powr.io
Hiçbir kodlama gerektirmeden 60'tan fazla profesyonel web sitesi uygulamasını ve eklentisini ücretsiz oluşturmanın kolay yolu. Daha fazla potansiyel müşteri toplayın, daha fazla dönüşüm elde edin ve zamandan tasarruf edin.
Optinly
optinly.com
Akıllı E-posta Açılır Pencereleri oluşturun. Optinly Popup Maker'ı Kullanarak Ziyaretçilerin İlgisini Çekin ve Trafikten Para Kazanın. Ziyaretçilerinizin etkileşime geçmek isteyeceği web sitesi açılır pencereleri oluşturun. Piyasadaki en iyi potansiyel müşteri yaratma aracıyla satışları ve dönüşüml...
OptinMonster
optinmonster.com
Web Sitenizin Trafiğini Dönüştürün ve Para Kazanın Ziyaretçi kaybetmeyi bırakın! Dünyanın 1 numaralı en güçlü dönüşüm optimizasyonu araç seti ile e-posta listenizi anında büyütün, daha fazla potansiyel müşteri elde edin ve satışları artırın.
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart is a no-code tool to increase e-commerce sales, build email lists, and engage with your visitors in just 5 minutes.
AiTrillion
aitrillion.com
Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-t...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Landingi
landingi.com
Veri odaklı Dijital Pazarlamacılar için Kodsuz Açılış Sayfası Platformu. Landingi, daha iyi dönüşüm oranları için dijital pazarlama varlıklarını mikro dönüşüm izlemeyle tasarlamanıza, yayınlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.
Justuno
justuno.com
Dönüştüren Kişiselleştirilmiş Web Sitesi Deneyimleri Yaratın. Her temas noktasında 1:1 yerinde mesajlaşma ile daha fazla web sitesi trafiğini müşterilere dönüştürün. Satışları artırmanın, maliyetleri düşürmenin ve hedeflerinize ulaşmanın en hızlı yolu.