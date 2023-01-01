WebCatalog
Electricity Map

Electricity Map

electricitymaps.com

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Elektrik Haritaları API'si, tarihsel, gerçek zamanlı ve gelecek 24 saat için tahmin olarak 7/24 şebeke karbon yoğunluğuna dünya çapında erişim sağlar.

Web Sitesi: electricitymaps.com

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