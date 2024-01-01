Alternatifler - Ecwid

Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום‎), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WordPress için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir, açık kaynaklı e-Ticaret platformuyla çevrimiçi satış yapın.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

Benzersiz bir çevrimiçi mağaza oluşturun, çalışmanızı satın ve yaratıcı bir iş yürütün. Giyim tasarımcıları, müzik grupları, mücevher üreticileri, zanaatkarlar ve diğer sanatçılar için mükemmeldir.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Kod geliştirme platformu yok.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Büyüyen işletmeler için e-ticaret platformu. Dukaan'ın hepsi bir arada ticaret platformuyla işletmenizi başlatın, ölçeklendirin ve yönetin.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce, bir web sitesi oluşturmak, siparişleri kabul etmek, envanteri takip etmek, ödemeleri işlemek, gönderimi yönetmek, markanızı pazarlamak ve verilerinizi analiz etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

iOS ve Android İçin En Güçlü Uygulama Oluşturucu BuildFire'ın güçlü ve kullanımı kolay mobil uygulama oluşturucusu, çok daha az zaman ve maliyetle iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturabilmenizi sağlar. Basit ve sezgisel uygulama oluşturucu - Kodlamaya gerek yok Geliştirici SDK'mızla özel...

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix, dijital ürünleri çevrimiçi satmanın en kolay yoludur. Yazılımları, isteğe bağlı hizmetleri ve üyelikleri dakikalar içinde satın.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Dijital ürünleri %0 ücretle satın. Sellpass, yazılımdan topluluklara ve diğer her şeye kadar dijital bir işi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için hepsi bir arada bir platformdur.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.

OpenCart

OpenCart

opencart.com

Ücretsiz bir alışveriş sepeti sistemi. OpenCart, açık kaynaklı, PHP tabanlı bir çevrimiçi e-ticaret çözümüdür.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl, blogunuzdan, sosyal medyanızdan veya bağlantı yapıştırabileceğiniz herhangi bir yerden dijital ürünleri doğrudan hedef kitlenize satmanızı kolaylaştırır

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.

SAP

SAP

sap.com

SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Mobil uygulamanızı kolayca geliştirin. Yapay zeka, uygulamanızı ödüllü platformumuzda geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir. Nasıl çalıştığını gör.

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