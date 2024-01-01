Alternatifler - Ecwid
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
WooCommerce
woocommerce.com
WordPress için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir, açık kaynaklı e-Ticaret platformuyla çevrimiçi satış yapın.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Big Cartel
bigcartel.com
Benzersiz bir çevrimiçi mağaza oluşturun, çalışmanızı satın ve yaratıcı bir iş yürütün. Giyim tasarımcıları, müzik grupları, mücevher üreticileri, zanaatkarlar ve diğer sanatçılar için mükemmeldir.
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
Dukaan
mydukaan.io
Büyüyen işletmeler için e-ticaret platformu. Dukaan'ın hepsi bir arada ticaret platformuyla işletmenizi başlatın, ölçeklendirin ve yönetin.
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, bir web sitesi oluşturmak, siparişleri kabul etmek, envanteri takip etmek, ödemeleri işlemek, gönderimi yönetmek, markanızı pazarlamak ve verilerinizi analiz etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
BuildFire
buildfire.com
iOS ve Android İçin En Güçlü Uygulama Oluşturucu BuildFire'ın güçlü ve kullanımı kolay mobil uygulama oluşturucusu, çok daha az zaman ve maliyetle iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturabilmenizi sağlar. Basit ve sezgisel uygulama oluşturucu - Kodlamaya gerek yok Geliştirici SDK'mızla özel...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Sellix
sellix.io
Sellix, dijital ürünleri çevrimiçi satmanın en kolay yoludur. Yazılımları, isteğe bağlı hizmetleri ve üyelikleri dakikalar içinde satın.
Sellpass
auth.sellpass.io
Dijital ürünleri %0 ücretle satın. Sellpass, yazılımdan topluluklara ve diğer her şeye kadar dijital bir işi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için hepsi bir arada bir platformdur.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
OpenCart
opencart.com
Ücretsiz bir alışveriş sepeti sistemi. OpenCart, açık kaynaklı, PHP tabanlı bir çevrimiçi e-ticaret çözümüdür.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl, blogunuzdan, sosyal medyanızdan veya bağlantı yapıştırabileceğiniz herhangi bir yerden dijital ürünleri doğrudan hedef kitlenize satmanızı kolaylaştırır
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Builder.ai
builder.ai
Mobil uygulamanızı kolayca geliştirin. Yapay zeka, uygulamanızı ödüllü platformumuzda geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir. Nasıl çalıştığını gör.