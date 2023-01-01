eBay Inc. ( EE-bay ) (tamamı küçük harfle yazılmıştır), merkezi San Jose, Kaliforniya'da bulunan ve web sitesi aracılığıyla tüketiciden tüketiciye ve işletmeden tüketiciye satışları kolaylaştıran bir Amerikan çok uluslu e-ticaret şirketidir. eBay, 1995 yılında Pierre Omidyar tarafından kuruldu ve dot-com balonunun kayda değer bir başarı öyküsü haline geldi. eBay, 2019 itibarıyla yaklaşık 32 ülkede faaliyet gösteren milyarlarca dolarlık bir işletmedir. Şirket, insanların ve işletmelerin dünya çapında çok çeşitli mal ve hizmetleri alıp sattığı çevrimiçi bir açık artırma ve alışveriş sitesi olan eBay web sitesini yönetmektedir. Web sitesinin kullanımı alıcılar için ücretsizdir ancak satıcılardan, sınırlı sayıda ücretsiz listelemeden sonra ve bu ürünler satıldığında öğeleri listelemek için ücret alınır. eBay'in orijinal açık artırma tarzı satışlarına ek olarak, web sitesi gelişerek genişledi. şunları içerir: anında "Şimdi Satın Alın" alışverişi; Evrensel Ürün Kodu, ISBN veya başka bir SKU numarasına göre alışveriş yapmak (2017'de kapatılan Half.com aracılığıyla); çevrimiçi seri ilanlar (Kijiji veya eBay İlanları aracılığıyla); çevrimiçi etkinlik bileti ticareti (StubHub aracılığıyla); ve diğer hizmetler. eBay daha önce hizmetlerinin bir parçası olarak (2002'den 2015'e kadar eBay'in tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan PayPal aracılığıyla) çevrimiçi para transferleri sunuyordu.

Web Sitesi: ebay.com

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