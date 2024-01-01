Alternatifler - easySales
Helium 10
helium10.com
Ürün ve anahtar kelime araştırmasından listeleme optimizasyonuna, analizlere ve daha fazlasına kadar. Araçlarımız ve eğitimlerimiz satış yolculuğunuzun neresinde olursanız olun yanınızdadır.
Jungle Scout
junglescout.com
Amazon'da satış yapmak için hepsi bir arada platformunuz.
Keepa
keepa.com
Amazon fiyat geçmişi çizelgeleri, fiyat düşüşü uyarıları, fiyat saatleri, günlük düşüşler ve tarayıcı uzantıları.
Sellerboard
sellerboard.com
Amazon satıcıları için doğru kar analitiği.
Veeqo
veeqo.com
Hepsi bir arada e-ticaret nakliye yazılımı. Düşük kargo ücretleri, otomasyon ve sorunsuz sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirmek için gereken maliyeti ve süreyi azaltın.
Informed Repricer
informed.co
Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden ...
Webgility
webgility.com
Çevrimiçi perakendeciler ve ticari işletmelere yönelik önde gelen muhasebe otomasyonu ve çok kanallı yazılım platformuna erişim kazanmak için şimdi oturum açın.
eDesk
edesk.com
eDesk'in e-ticaret müşteri hizmetleri yazılımı, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve sipariş verilerinizi müşteri destek ekipleri için yönetimi kolay bildirimlerde birleştirir. Bu gün başlayacağım.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: PPC, Anahtar Kelimeler ve Kâr İçin Amazon Hepsi Bir Arada Satıcı Aracı SellerApp, satıcılara veri, istihbarat otomasyonları ve operasyonlar sağlamak için tasarlandı.
Perpetua
perpetua.io
E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite, markaların ve perakendecilerin ürünlerini dünyanın en büyük çevrimiçi pazaryerlerinde listeleyip satmasının en kolay yoludur.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak pe...
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.
Channable
channable.com
Hepsi bir arada platformumuz, daha fazla görünürlük, daha akıllı reklam kampanyaları ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama için ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sağlar.
Auctiva
auctiva.com
Auctiva'nın güçlü çok kanallı e-ticaret yazılımıyla Amazon ve eBay'de daha fazla satış yapmaya başlayın. Envanteri senkronize edin, siparişleri işleyin, ürünleri tek bir yerden birden fazla pazaryerine ekleyin! 30 gün boyunca ücretsiz başlayın. Kendi ürünlerinizi veya dropship'inizi satmaya başlayın...
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks, Amazon, Wal-Mart, Shopify ve eBay'de satış yapan e-ticaret işletmeleri için önemli bir SAAS aracıdır. Yazılım, e-ticaret muhasebesini otomatikleştirerek mümkün olan en iyi iş kararlarını sağlayan tutarlı ve net iş defterleri sağlar.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
Sellercloud
sellercloud.com
E-ticaret işiniz için nihai çözüm. Operasyonlarınızı basitleştirin ve daha fazla kanala genişletin. Envanterinizi, kataloğunuzu, satın alma ve sipariş karşılama işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde kontrol edin.
Teikametrics
teikametrics.com
Pazar yeri optimizasyonu – İşletmenizin reklamını insanüstü zekayla yapın! Artık Amazon, Walmart.com ve diğer sitelerde mevcut olan yapay zeka destekli Flywheel 2.0 ile bağlantı kurun, optimize edin ve işinizi büyütün.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta.ai, ürün listelemelerinin sıralamasını ve dönüşümünü en üst düzeye çıkararak Amazon satıcılarının işlerini büyütmelerine yardımcı olur
ChannelGrabber
channelgrabber.com
Envanter Yönetimi, faturalama, nakliye, mesajlaşma ve daha fazlasını içeren Sipariş Yönetimi için ChannelGrabber çok kanallı e-ticaret yazılımı. Eski adıyla OrderHub.
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot, çevrimiçi satışlarınızın merkezidir. Kanallarınızı bağlayın ve envanterinizi, siparişlerinizi, gönderi etiketlerinizi ve finansal raporlarınızı yönetin Stockpilot, e-Ticaret süreçlerinizi tek bir panel aracılığıyla kolaylaştırmak için eksiksiz bir özellikler seti sunar. Tüm önemli pazarl...
Omnirio
omnirio.com
Omnirio, tüm çevrimiçi mağazalarınızı kullanımı kolay tek bir yerden yönetmenizi sağlar, böylece her yerde satış yapabilirsiniz!
3DSellers
3dsellers.com
İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazar ...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...