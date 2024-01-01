Alternatifler - easySales

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Ürün ve anahtar kelime araştırmasından listeleme optimizasyonuna, analizlere ve daha fazlasına kadar. Araçlarımız ve eğitimlerimiz satış yolculuğunuzun neresinde olursanız olun yanınızdadır.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Amazon'da satış yapmak için hepsi bir arada platformunuz.

Keepa

Keepa

keepa.com

Amazon fiyat geçmişi çizelgeleri, fiyat düşüşü uyarıları, fiyat saatleri, günlük düşüşler ve tarayıcı uzantıları.

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

Amazon satıcıları için doğru kar analitiği.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Hepsi bir arada e-ticaret nakliye yazılımı. Düşük kargo ücretleri, otomasyon ve sorunsuz sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirmek için gereken maliyeti ve süreyi azaltın.

Informed Repricer

Informed Repricer

informed.co

Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden ...

Webgility

Webgility

webgility.com

Çevrimiçi perakendeciler ve ticari işletmelere yönelik önde gelen muhasebe otomasyonu ve çok kanallı yazılım platformuna erişim kazanmak için şimdi oturum açın.

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk'in e-ticaret müşteri hizmetleri yazılımı, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve sipariş verilerinizi müşteri destek ekipleri için yönetimi kolay bildirimlerde birleştirir. Bu gün başlayacağım.

SellerApp

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp: PPC, Anahtar Kelimeler ve Kâr İçin Amazon Hepsi Bir Arada Satıcı Aracı SellerApp, satıcılara veri, istihbarat otomasyonları ve operasyonlar sağlamak için tasarlandı.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite, markaların ve perakendecilerin ürünlerini dünyanın en büyük çevrimiçi pazaryerlerinde listeleyip satmasının en kolay yoludur.

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak pe...

smartscout

smartscout

smartscout.com

Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.

Channable

Channable

channable.com

Hepsi bir arada platformumuz, daha fazla görünürlük, daha akıllı reklam kampanyaları ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama için ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sağlar.

Auctiva

Auctiva

auctiva.com

Auctiva'nın güçlü çok kanallı e-ticaret yazılımıyla Amazon ve eBay'de daha fazla satış yapmaya başlayın. Envanteri senkronize edin, siparişleri işleyin, ürünleri tek bir yerden birden fazla pazaryerine ekleyin! 30 gün boyunca ücretsiz başlayın. Kendi ürünlerinizi veya dropship'inizi satmaya başlayın...

ConnectBooks

ConnectBooks

connectbooks.com

ConnectBooks, Amazon, Wal-Mart, Shopify ve eBay'de satış yapan e-ticaret işletmeleri için önemli bir SAAS aracıdır. Yazılım, e-ticaret muhasebesini otomatikleştirerek mümkün olan en iyi iş kararlarını sağlayan tutarlı ve net iş defterleri sağlar.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

E-ticaret işiniz için nihai çözüm. Operasyonlarınızı basitleştirin ve daha fazla kanala genişletin. Envanterinizi, kataloğunuzu, satın alma ve sipariş karşılama işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde kontrol edin.

Teikametrics

Teikametrics

teikametrics.com

Pazar yeri optimizasyonu – İşletmenizin reklamını insanüstü zekayla yapın! Artık Amazon, Walmart.com ve diğer sitelerde mevcut olan yapay zeka destekli Flywheel 2.0 ile bağlantı kurun, optimize edin ve işinizi büyütün.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.

Sellesta

Sellesta

sellesta.ai

Sellesta.ai, ürün listelemelerinin sıralamasını ve dönüşümünü en üst düzeye çıkararak Amazon satıcılarının işlerini büyütmelerine yardımcı olur

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

Envanter Yönetimi, faturalama, nakliye, mesajlaşma ve daha fazlasını içeren Sipariş Yönetimi için ChannelGrabber çok kanallı e-ticaret yazılımı. Eski adıyla OrderHub.

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

Stockpilot, çevrimiçi satışlarınızın merkezidir. Kanallarınızı bağlayın ve envanterinizi, siparişlerinizi, gönderi etiketlerinizi ve finansal raporlarınızı yönetin Stockpilot, e-Ticaret süreçlerinizi tek bir panel aracılığıyla kolaylaştırmak için eksiksiz bir özellikler seti sunar. Tüm önemli pazarl...

Omnirio

Omnirio

omnirio.com

Omnirio, tüm çevrimiçi mağazalarınızı kullanımı kolay tek bir yerden yönetmenizi sağlar, böylece her yerde satış yapabilirsiniz!

3DSellers

3DSellers

3dsellers.com

İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazar ...

StoreAutomator

StoreAutomator

storeautomator.com

StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...

ProManage

ProManage

promanage.biz

Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...

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