Alternatifler - Easy-Peasy.AI

Omnipresent

omnipresent.com

Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uz...