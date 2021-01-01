Alternatifler - Duda
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc., web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlayan, San Francisco merkezli bir Amerikan şirketidir. Çevrimiçi görsel editör platformları, kullanıcıların web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek sadakat.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Brizy Cloud
brizy.cloud
İşletmeniz veya müşterileriniz için yüksek oranda dönüşüm sağlayan satış açılış sayfaları, potansiyel müşteri yaratma ve pazarlama açılış sayfaları oluşturmanın en kolay yolu.
Swipe Pages
swipepages.com
Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
Instapage
instapage.com
Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Ontraport
ontraport.com
İşletmenizi harekete geçirmek için tasarlanmış CRM ve pazarlama platformu Ontraport ile pazarlamanızı otomatikleştirin, bağlayın ve optimize edin.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, p...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Moosend
moosend.com
En Kolay E-posta Pazarlama ve Otomasyon Yazılımı. Moosend, gerçek gelir artışını sağlayan e-posta pazarlama ve otomasyon deneyimleri sunan en basit ve en modern çözümdür.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.
Landingi
landingi.com
Veri odaklı Dijital Pazarlamacılar için Kodsuz Açılış Sayfası Platformu. Landingi, daha iyi dönüşüm oranları için dijital pazarlama varlıklarını mikro dönüşüm izlemeyle tasarlamanıza, yayınlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform