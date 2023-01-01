Alternatifler - Dooly
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Writecream
writecream.com
Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Hippo Video
hippovideo.io
Müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin tercih ettiği, kategori lideri video mesajlaşma platformu.
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
Chorus.ai
chorus.ai
Her Etkileşimin Önemli Olmasını Sağlayın. Chorus'un Konuşma Zekası Yapay Zekası, hikayenizin gücünü her konuşmaya taşıyor.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
lemlist
lemlist.com
Yanıt alan konuşmalar başlatın. Soğuk e-postaları kişiselleştirin, takipleri otomatikleştirin ve tüm kanallarda potansiyel müşterilerle etkileşime geçin. lemlist, satış otomasyonunuz ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
Yesware
yesware.com
Yesware, satış profesyonellerine potansiyel müşteriler bulmak, toplantı planlamak ve takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan bir Outlook ve Gmail eklentisidir.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Mailshake
mailshake.com
E-posta, telefon ve sosyal ağlarla 5 dakika kadar kısa bir sürede satış destek tempoları oluşturun. Aylık 59$'dan başlayan fiyatlarla.
Outplay
outplayhq.com
Bütçenizin değil, satış toplantılarınızın 3 katı Outplay'in satış etkileşim platformu, satış ekibinizi daha verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çok kanallı destek, giden satış otomasyonu, müşteri takibi, lider kaynak pazarı, toplantı planlayıcı ve daha fazlası. Hedefler...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Troops
troops.ai
Birliklerle hiçbir gelir sinyalini kaçırmayın. Salesforce, HubSpot, Zendesk ve Jira'yı doğrudan Slack ve Microsoft Teams'den kolayca güncelleyin. Ücretsiz olarak başlayın.
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan planlama yazılımı şirketidir. Anaplan, bulut tabanlı iş planlama yazılımı için abonelikler satıyor ve karar verme amacıyla veri sağlıyor.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
Klenty
klenty.com
Daha fazla yanıt alan ve toplantı rezervasyonu yapan Satış Etkileşim Platformu. Çok kanallı satış desteği yürütmek için Klenty'yi kullanın. Aramalar ve LinkedIn görevleriyle kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve takiplerinizi geniş ölçekte otomatikleştirin.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM, HubSpot'a giden bir rampa gibi çalışır ve Veri Ambarı olmayan Dark Pipeline'ı ortaya çıkarır.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Uptics
uptics.io
Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
Growbots
growbots.com
Giden satış sürecinizi tamamen otomatikleştirmek için Growbot'ları kullanın. Tek bir yerde arama ve sosyal yardım. Salesforce ve HubSpot ile entegrasyon sağlıyoruz.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.
Compass
getcompass.ai
Teşvik Programlarınızı Otomatikleştirin. Sıfır ödeme sorunuyla oyunlaştırma yazılımımız aracılığıyla satışları hızlandırın.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Woodpecker
woodpecker.co
Sıcak iş konuşmalarını başlatan soğuk e-postalar. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir araçla e-postaları ve takipleri otomatikleştirin.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterile...
Spiff
spiff.com
Bir spiff veya spiv, bir satış için anında ikramiye anlamına gelen argo bir kelimedir. Tipik olarak spiff'ler, üretici veya işveren tarafından belirli bir ürünün satışı karşılığında doğrudan satış elemanına ödenir. Bazen harflere uyacak şekilde icat edilmiş kelimelerle SPIF veya SPIFF olarak verilir...
Upscale
upscale.ai
Potansiyel Müşterileri Gelire Dönüştürün Satış ekibinizin tutarlı bir satış hattı oluşturmasına ve gelir hedeflerini daha hızlı aşmasına yardımcı olan Satış Katılım Platformu
DripJobs
dripjobs.com
Ev Hizmeti Profesyonelleri İçin DripJobs CRM ile İşleri Takip Edin, Takipleri Otomatikleştirin, Tahminleri Gönderin ve Daha Fazlasını Yapın
Salesmate
salesmate.io
Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.