Alternatifler - DoItAI.Pro
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi AI görüntü oluşturucudur. Sanat eserleri, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını oluşturmak için kullanın.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Fotor
fotor.com
Herkes için ücretsiz çevrimiçi fotoğraf editörü. Fotor'un fotoğraf düzenleyicisiyle yalnızca birkaç tıklamayla fotoğrafları ücretsiz olarak düzenleyebilirsiniz. Tüm çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarını kapsar; böylece görüntüleri kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, fotoğraflara metin ekleyebil...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Harika Stüdyo. CG karakterlerini canlı aksiyon sahnesinde otomatik olarak canlandıran, aydınlatan ve oluşturan bir yapay zeka aracı.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü AI odaklı tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için ...
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
AKOOL
content.akool.com
Ticaret için Kişiselleştirilmiş AGI İçerik Platformu AIGC'den yararlanarak metin, resim, ses ve videolarda kişiselleştirilmiş, profesyonel kalitede ürün açıklamaları elde etmek için küçük işletmeler ve E-ticaret için tek adresli mağazayız.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Booth.ai
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Craiyon
craiyon.com
AI modeli herhangi bir istemden resim çiziyor!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Hayal gücünü sanata dönüştürün. Yapay zeka görüntü oluşturucumuz hayal gücünü hayata geçirerek saniyeler içinde çarpıcı sanat eserleri, illüstrasyonlar ve görüntüler üretir.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
Yapay Zekayla Üretilen Sanatı Güvenli ve Adil Bir Şekilde Yaratın DeviantArt DreamUp™, yaratıcılara ve onların çalışmalarına adil davranıldığını bilerek yapay zeka sanatı oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın gücüyle hayal edebileceğiniz her görüntüyü yaratın!
Artblast AI
artblastai.com
Yapay zeka ile sanat yaratın. Yapay zeka ile takım olun! Benzersiz sanat eserleri yaratmak için fikirlerinizi, çizimlerinizi ve kendi fotoğraflarınızı kullanın.
Dreamlike
dreamlike.art
Yapay zekanın gücüyle saniyeler içinde çarpıcı orijinal sanat eserleri yaratın. Büyülü yapay zeka araçları. Sonsuz sayıda orijinal görsel oluşturun, mevcut olanları değiştirin ve daha fazlasını yapın.
Artimator
artimator.io
Ücretsiz AI sanat üreteci ÜCRETSİZ AI sanat oluşturucumuz Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) ve Artimator yapay zeka sanat eserlerini temel alır ve AI ile metin açıklamanızdan veya görselinizden çok kolay bir şekilde şaşırtıcı ve en güzel sanat eserlerini yaratmanıza yardımcı olur! Me...
Imagine Me
imagineme.app
Hayal etmek. Tip. Oluştur. Tek satırlık bir metinle çarpıcı yapay zeka sanatı yaratın.
Lucidpic
lucidpic.com
Belirli bir beceri veya konu üzerinde etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlayan uygulamalar. Örneğin: aritmetik, alfabe, yazı, erken öğrenme ve özel eğitim, güneş sistemi, kelime bilgisi, renkler, dil öğrenimi, standart sınav hazırlığı, coğrafya, okul portalları, evcil hayvan eğitimi, astronomi, el...
Try it on AI
tryitonai.com
Yapay zeka destekli, profesyonel stüdyo kalitesinde vesikalık fotoğraflar oluşturun. Web ve sosyal medyanız için yeni bir LinkedIn profil fotoğrafına, oyunculuk fotoğraflarına ve hatta portrelere mi ihtiyacınız var? Zamandan ve paradan tasarruf edin ve mükemmel AI Headshot'ınızı oluşturmak için AI ...
RealFake
realfakephotos.com
Yapay zeka ile özçekimlerinizi profesyonel vesikalık çekimlere dönüştürün. Otantik. Gerçeklikten ayırt edilemez. Basit. Telefonunuzdan 10-20 fotoğraf kullanın. Uygun. Dakikalar içinde yükleyin, seçin ve ödeme yapın.
Geleza
geleza.app
İhtiyacınız Olacak Tek Yapay Zeka Platformu! Çok fazla AI platformundan bıktınız mı? Biz de! Tüm araçları tek bir yerde bulun. Yapay zeka ile çalışmanızda devrim yaratın. Bize katılın ve bugün yenilik yapmaya başlayın.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
Aihairstyles
aihairstyles.com
Yapay zekayla farklı saç stillerini deneyin; kaygan sırt, gösterişli saç ve daha fazlası. Erkek ve kadın stilleri
Midgenai
midgenai.com
En iyi eğitimli modellerle ücretsiz en iyi yapay zeka görüntü oluşturucu
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen, kullanıcıların metin istemlerinden benzersiz görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. ImgGen'in misyonu, görsel oluşturmayı kolay, hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmektir. ImgGen, insanların görsel fikirlerini hayata geçirebilme...
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs olarak, e-ticaret ortamını Üretken 3D teknolojimiz aracılığıyla dönüştürme misyonundayız; AI tarafından desteklenen 3D modelleme çözümleri geliştirerek, yalnızca ürün sayfanızdaki birkaç görüntüyü AR/VR Ticaret için sorunsuz bir şekilde 3D modellere dönüştürüyoruz. Ortaklarımızın ve kullan...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO, tüm yazmayı kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. İçerik oluşturmanın geleceğini bugün keşfedin. Tolio, içerik oluşturma şeklinizi yeniden tanımlıyor. Yapay zeka destekli platformumuzla, büyüleyici pazarlama metinlerinden ayrıntılı makalelere kadar her şeyi yaratırsınız. Hız...