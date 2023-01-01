Alternatifler - DiscoverData

Fork

fork.ai

Fork, bulut hizmeti şirketlerinin müşterileri akıllıca kazanmalarına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendir...