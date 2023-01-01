WebCatalog
Dimensions

Dimensions

dimensions.com

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Dimensions.com, dünyamızı oluşturan günlük nesnelerin ve mekanların standart ölçümlerini ve boyutlarını belgeleyen, boyutlandırılmış çizimlerden oluşan sürekli bir referans veritabanıdır. Yapılı çevremizin temel özelliklerini, sistemlerini ve mantıklarını daha iyi iletmek için evrensel bir kaynak olarak oluşturulan Dimensions.com, yaşam ve tasarımla ilgili kamusal ve profesyonel bilgiyi artırmaya yönelik küresel bir platformdur.

Web Sitesi: dimensions.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dimensions ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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