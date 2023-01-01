Dimensions.com, dünyamızı oluşturan günlük nesnelerin ve mekanların standart ölçümlerini ve boyutlarını belgeleyen, boyutlandırılmış çizimlerden oluşan sürekli bir referans veritabanıdır. Yapılı çevremizin temel özelliklerini, sistemlerini ve mantıklarını daha iyi iletmek için evrensel bir kaynak olarak oluşturulan Dimensions.com, yaşam ve tasarımla ilgili kamusal ve profesyonel bilgiyi artırmaya yönelik küresel bir platformdur.

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