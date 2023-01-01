WebCatalog
Digio

Digio

digio.in

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Digio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aadhaar eSign ve eKYC, Dijital İmzalar (DSC), eNACH (NPCI Elektronik Talimatları), dijital dokümantasyon platformu. Hindistan'ın dijital dönüşümüne öncülük etmek.

Web Sitesi: digio.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Digio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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