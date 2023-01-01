Design Gurus, yazılım mühendislerine sistem tasarımı ve kodlama görüşmelerine hazırlanmaları için dünyaca ünlü kurslar sunmaktadır. Mühendisler tarafından mühendisler için geliştirildi.

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