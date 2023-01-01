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Design Gurus

Design Gurus

designgurus.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Design Gurus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Design Gurus, yazılım mühendislerine sistem tasarımı ve kodlama görüşmelerine hazırlanmaları için dünyaca ünlü kurslar sunmaktadır. Mühendisler tarafından mühendisler için geliştirildi.

Web Sitesi: designgurus.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Design Gurus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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