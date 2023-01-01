Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dendreo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Dendreo, Fransız Eğitim Merkezlerinin tüm önemli konularda onları destekleyen lider SaaS platformu sayesinde işlerini yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur: CRM, Yönetici, Satış, Finans, Doküman Yönetimi, E-imza, Kalite, Yasal, Raporlama, Programlar, Kayıtlar, Görevler , Eğitim, E-postalar, Değerlendirmeler vb.

Web Sitesi: dendreo.com

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