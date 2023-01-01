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Dendreo

Dendreo

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Web Sitesi: dendreo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dendreo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dendreo, Fransız Eğitim Merkezlerinin tüm önemli konularda onları destekleyen lider SaaS platformu sayesinde işlerini yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur: CRM, Yönetici, Satış, Finans, Doküman Yönetimi, E-imza, Kalite, Yasal, Raporlama, Programlar, Kayıtlar, Görevler , Eğitim, E-postalar, Değerlendirmeler vb.

Web Sitesi: dendreo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dendreo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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