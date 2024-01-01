Alternatifler - DeftGPT
Anyword
anyword.com
Kopyanızı hazırlayan ve optimize eden yapay zeka ile daha fazla dönüşüm elde edin ve daha fazla satış yapın. Güçlü tahmine dayalı analizler, yayınlamadan önce size neyin işe yaradığını söyler.
BeyondWords
beyondwords.io
Sorunsuz metinden konuşmaya yayıncılık. BeyondWords ile siz ve ekibiniz metni ilgi çekici sese dönüştürebilirsiniz. Hepsi bir arada sesli CMS ve AI seslerimizle yayınlama iş akışınızı geliştirin veya özel bir ses oluşturun.
Persado
persado.com
Persado'nun kurumsal yapay zeka tarafından oluşturulan dil platformu, 10 üzerinden 9'dan fazla, daha yüksek performanslı içerik sunar.
Article Forge
articleforge.com
Tek Tıklamayla YÜKSEK KALİTELİ İçerik Alın Gelişmiş yapay zeka ve derin öğrenmeyi kullanan Article Forge, tek bir tıklamayla tamamen benzersiz, SEO açısından optimize edilmiş, yüksek kaliteli, uzun biçimli makaleler yazar.
Trinity Audio
trinityaudio.ai
Trinity Audio'nun yapay zeka odaklı çözümleri, yayıncıların ve içerik oluşturucuların hedef kitleleri için yaratımdan dağıtıma kadar ses yolculuğunun her aşamasını kapsayan akıllı ses deneyimleri dünyası yaratmalarına yardımcı oluyor. Trinity Audio, TLV borsasında halka açık bir şirket olan Neratec...
Specifio
specif.io
Specifio, hukuk teknolojisinde ticari olarak satılan ilk toplu içerik oluşturucuyla yasal belgelerin oluşturulma biçiminde devrim yarattı. Yüksek değerli, yüksek hacimli patent başvurularına odaklanan Specifio'nun hizmeti, avukat tarafından hazırlanan yazılım yöntemi iddialarını yalnızca birkaç dak...
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics, e-ticaret şirketlerinin içerik ekiplerinin günümüzde karşılaştığı zorlukların üstesinden gelen, ölçeklenebilir bir e-ticaret metin otomasyon yazılımı sunmaktadır. Yazılım veriden metne dayalı olduğu için teknoloji, e-ticaret şirketlerinin, Makine Öğrenimi (ML) içerik oluşturma araçları...
Dropbase
dropbase.io
İş operasyonları ekipleri için uçtan uca bir veri platformu. Dropbase, operasyon ekiplerinin tüm e-tablo verilerini her şeye bağlanan tek bir güçlü veritabanında içe aktarmasına, doğrulamasına ve yönetmesine yardımcı olan bir veri platformudur.
textengine.io
textengine.io
textengine.io, Retresco'nun yapılandırılmış verileri otomatik olarak metne dönüştüren self-servis SaaS platformudur. Platform, kullanıcıların benzersiz, güvenilir ve %100 doğru içerik oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka tabanlı Doğal Dil Oluşturma (NLG) teknolojisi tarafından desteklenmektedir. ...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
Arria NLG
arria.com
Natural Language Generation'ın kuruluş genelinde operasyonel verimliliği ve maliyet tasarrufunu nasıl anında etkileyebileceğini deneyimleyin.
Phrasee
phrasee.co
Phrasee, kurumsal düzeyde kontroller ve uygun ölçekte optimizasyonla yapay zeka tarafından oluşturulan markaya özel içerik sunar.