Alternatifler - Defog

Vocode

vocode.dev

Vocode, LLM'lerin üzerine her türlü ses tabanlı uygulama oluşturmak için araçlar ve soyutlamalar sağlar. Vocode ile oluşturabileceğiniz şeylere örnek olarak, telefon çağrılarını yanıtlamak/yapmak, kişisel asistan olarak hareket etmek, Zoom toplantılarına katılmak ve daha fazlasını yapmak için LLM'le...