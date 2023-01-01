Alternatifler - DeepSales
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, profesyonel e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için lider çözümdür. Hunter'ı kullanmaya başlayın ve işletmeniz için önemli olan kişilerle bağlantı kurun.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Seamless.AI
seamless.ai
B2B doğrudan aramalar, cep telefonu numaraları ve e-postalar için 1 numaralı satış aracı. 300.000'den Fazla Satış Yöneticisi, Satış Potansiyellerini Oluşturmak için Seamless.AI'yı Kullanıyor.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir ...
useArtemis
useartemis.co
Potansiyel müşteri bulun, e-postalarla zenginleştirin ve çok kanallı kampanyalar başlatın. Sosyal yardım çabalarınızı güçlendirin, potansiyel müşterileri çıkarın ve zenginleştirin, ardından Linkedin ve E-postalar aracılığıyla çok kanallı kampanyalar başlatın.
Closely
closelyhq.com
En İyi LinkedIn Otomasyon Aracı: ✔️Kişiselleştirilmiş Kampanyalar Oluşturun ✔️Satış Kanalını Yönetin ✔️Verimliliği Takip Edin ✔️CRM Araçları ile Yerel Olarak Entegre Edin. ⭐50 Kredi ÜCRETSİZ.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
Cognism
cognism.com
Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
Success.ai
success.ai
Success.ai, doğrulanmış potansiyel müşterilere sınırsız e-posta göndermenize yardımcı olmak ve desteğinizi artırmak için yapay zekayı kullanır. Durdurulamaz bir büyüme elde edebilmeniz için hedeflenecek doğru potansiyel müşterileri belirliyoruz, e-postalarınızı kişiselleştiriyoruz ve kampanyalarınız...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
LoneScale
lonescale.com
Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.
InboxPro
inboxpro.io
Potansiyel Müşterileri Müşterilere Dönüştürün. Daha fazla toplantıyı kapat InboxPro, yapay zeka, birleştirme etiketleri, takip dizileri ve yerleşik bir takvim kullanarak müşteri edinme ve destekleme sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Clearout
clearout.io
Toplu E-posta Doğrulaması - %98+ Doğru, GDPR Uyumlu, Spam Tuzaklarını Kaldırma, Kötüye Kullanım E-posta Doğrulayıcı, E-posta Bulucu, Gerçek Zamanlı API %99,9 Çalışma Süresi - 100 Krediyle Ücretsiz Deneme!
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream is a B2B (business-to-business) data solutions provider that offers high-quality and accurate data for marketing and sales purposes. It provides businesses with access to a wide range of data, including contact information, company details, and more, to help them identify and target thei...
Ombit
ombit.tech
OmBit: Your Ultimate Sales and Prospecting Tool! Introducing OmBit: Your Lead Generation Powerhouse! Looking to boost your lead generation efforts? Look no further! OmBit is here to revolutionize the way you find leads. With our convenient browser extension, you can effortlessly extract leads from L...
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts is a curated database of 50 million+ working professionals and CVs. Boost your lead generation, marketing, and recruitment efforts. Use advanced filtering to find your perfect prospects and candidates. It’s the most affordable and easy-to-use contact database and CV search in the market...
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM saves you hours in research and data entry. We'll find the information you need automatically.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo provides high-quality email finding tools, such as company email search, LinkedIn Sales Navigator Export, bulk email verification, and more. With our proprietary email verification system, we verify catch-all (accept-all) emails. We help lead generation experts and SDR hit their goals.
Pharow
pharow.com
Pharow is the easiest B2B prospecting tool to boost your appointments and B2B sales. In 3 clicks, you find your future customers and their contact details. Our platform allows you to find and segment your prospects based on insights (growth, recruitment, technology used, etc.) find their contact det...
Trueleads
trueleads.com
Trueleads is a cloud-based platform that interacts with the existing algorithms and applications already in place on LinkedIn. It will help you to grow your LinkedIn network and sales pipeline by automating the entire process of searching for and connecting with chosen targets (decision-makers). Onc...
People Data Labs
peopledatalabs.com
At People Data Labs we are building the largest and most accurate source of truth of people data. We provide a dataset of resume, contact, social, and demographic information for over 1.5 Billion unique individuals, delivered to you at the scale you need it. Sign Up for a Free API Key and start enri...
HeyReach
heyreach.io
LinkedIn automation software that helps agencies and teams scale their LinkedIn outreach! Safely send unlimited connection requests & messages from multiple synchronized accounts, with the only agency-first LinkedIn automation tool on the market. What is included: - Unified Dashboard for all LinkedI...
Coldlytics
coldlytics.com
Sick of stale B2B databases? Coldlytics seamlessly combines cutting-edge automation with human researcher to bring you the freshest leads out there. Submit your targeting requirements via our self-serve platform and our team will build you an entirely custom lead list in just 24 hours. Don't settle ...
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic is an all one lead generation and sales automation platform for growth hackers, founders, marketing executives and digital agencies. WIth GrowMeOrganic, you can extract emails from B2B platforms like LinkedIn & B2C platforms like Google Maps. Send unlimited drip campaigns and a lot mor...
LeadFuze
leadfuze.com
Find any business professional's contact information. Search entire market segments, or for specific individuals or accounts. Used by salespeople, recruiters, and marketers to help them build their ideal list of leads and candidates. LeadFuze aggregates the world’s professional data to continue to d...
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact provides access to 15+ data sources to find every B2B email out there in one tool, at a fraction of the price - with an integrated AI that finds the optimal provider sequence based on your lead list.
zaplify
zaplify.com
Zaplify is the modern sales intelligence and engagement platform that helps companies find and contact new clients. Find your leads through our database with direct access to 600M relevant prospects through Linkedin url, email and phone. Get in touch with your next customers efficiently through mult...
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse contact is a reverse email lookup tool designed to optimize your data enrichment process. Using just an email address, our tool can find the LinkedIn profile associated with that contact and generate a list of employee/company-related information in a few clicks. Offering a unique search, CV...
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert is an intelligent lead generation tool that can find anyone's corporate email address and enrich it with data that drives conversion.
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağl...
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmeni...
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyonu aşkın doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir. 200'de...
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veriler Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu...
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numara...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius,...
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşma...
Skylead
skylead.io
Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu.