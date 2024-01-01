Alternatifler - Dataminr
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
Mention
mention.com
Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Halkın herhangi bir konuyla nasıl ilgilendiğini anlayın. Web ve sosyal medyadaki 7 yılı aşkın kamu katılımı verilerini analiz edin ve raporlayın.
NewsWhip Spike
newswhip.com
İletişim ekipleri için gerçek zamanlı medya izleme. Önemli olan içeriği belirlemek ve tahmin etmek için gerçek zamanlı web ve sosyal içerik akışlarını halkın katılımı verileriyle birleştirin
TechNews
technews.io
TechNews gives IT companies higher IQ understanding of what's trending in complex categories like AI, Cybersecurity, Cloud Infrastructure and more.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights is the fastest news gathering, content discovery and media monitoring solution for newsrooms and journalists. We are used by thousands of journalists, who use it every day, to keep on top of what content the world is engaging with in real-time. On average, new EzyInsights customers make ...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor monitors all media outlets for public relations and corporate communications professionals, allowing you to gain access to proprietary news monitoring databases and innovatinve TV news clipping and media analysis services.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream is a powerful cloud-based video clipping product that records and transcribes live video and makes it easy to make and share moments that matter. With Snapstream you can: - Record and transcribe any video source, livestream, TV channel or live event - Instantly search transcripts across m...
Webz.io
webz.io
Webz.io is the leading provider of machine-defined web data. It transforms the vast pool of web data from across the open and dark web into structured web data feeds, ready for machines to consume. Using Webz.io’s data, enterprises, developers, and analysts can now unlock the raw potential of web da...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics is a Social Media Monitoring and Analysis System. - Data acquisition from all sources, namely social networking sites, video hostings, map services, public channels and messenger chats, review websites, forums, blogs, marketplaces, online media, newspapers, magazines and federal chan...
Truescope
truescope.com
Truescope is the fastest growing media monitoring and measurement service. Truescope surfaces real-time media insights and business intelligence for organizations around the world. Its mission is to leverage better content, cleaner data, and the newest technology to better inform subscribers by simp...
Signal AI
signal-ai.com
In a sea of endless data, Signal AI delivers clarity for confident, informed decisions. Over 5 million articles are ingested into the Signal AI platform every day, across 226 markets in 75 languages to generate insights for decision making. • Empower Your PR Strategy - Elevate your communications, s...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure provides robust and comprehensive TV and radio broadcast monitoring, internet monitoring, LexisNexis/Print monitoring, media intelligence, and PR analysis. We also offer a media contacts database solution. News Exposure has created an exclusive niche in the industry by maintaining a pe...
Determ
determ.com
Determ, previously Mediatoolkit, is an AI-powered online media monitoring solution. It helps inform better business decisions based on real-time consumer, competitor, and market insights. Determ tracks keywords or phrases across 100+ million sources in any language or location to identify relevant m...
Managr
managr.ai
Managr is an AI assistant for marketing and PR teams. It streamlines research & ideation, content creation and media pitching. Try Managr for Free! managr.ai/pricing
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics is an all-in-one Intelligent Social Media Monitoring Platform. It enables you to track mentions for your brand, your product, or your competitors on the entire web (News sites, forums, blogs, and ANY other website) and many Social Media Channels, like TikTok, Twitter, Instagram, Facebo...
Wizikey
wizikey.com
What is Wizikey? Wizikey is a media monitoring and PR software. It helps companies with media monitoring across different media along with trends, and insights on competitive intelligence and press release distribution across the world. It also helps PR professionals find the right set of reporters,...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
Newswire
newswire.com
Newswire is a media technology company that provides its clients with press release distribution services that help build brand awareness, earn media mentions, increase online visibility, improve search engine optimization performance, generate sales, and more. In addition to press release distribut...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive is a global partner for PR and Communications success. Working with thousands of organizations globally, we understand the pressures you face. Like building a strong brand and reputation. Being your organization’s eyes, ears and conscience. Supporting the C-suite, the wider business and it...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Isentia
isentia.com
Isentia'nın medya istihbaratı çözümü, çevrimiçi, TV, radyo, sosyal medya ve yazılı basında kapsamlı bir medya izleme, analiz ve öngörü hizmeti sağlar.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sağlayan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dön...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.