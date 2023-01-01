Alternatifler - datacube AI
elink.io
elink.io
Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik ol...
Short.io
short.io
Short.io, markalı alanlarda kısa bağlantılar oluşturan beyaz etiketli bir URL kısaltıcıdır. Markalı URL'leri kısaltın, özelleştirin ve hedef kitlenizle paylaşın.
Revue
getrevue.co
Sadık bir kitle oluşturun. Revue, yazarların ve yayıncıların editoryal bültenler göndermesini ve ödeme almasını kolaylaştırır.
RocketLink
rocketlink.io
Paylaştığınız herhangi bir bağlantıya yeniden hedefleme pikselleri, özel Harekete Geçirici Mesaj, özel alanlar ekleyin, bağlantı küçük resmi görünümünü özelleştirin ve tıklayan herkesi yeniden hedefleyin.
Radio.co
radio.co
Bir radyo istasyonu mu oluşturmak istiyorsunuz? Kullanımı kolay tek bir platformdan programınızı otomatikleştirin, canlı yayın yapın ve dinleyicileri takip edin. Radio.co'ya hoş geldiniz.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops, sıralama yarışmaları, çekilişler, lansman öncesi ve yönlendirme programları başlatmak için kullanılan viral ve yönlendirmeli bir pazarlama platformudur.
ShareASale
shareasale.com
Güvenilir bağlı kuruluş pazarlama ağımızın bir parçası olmak için ShareASale ile ortak olun. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence, markaların ve etkileyicilerin bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir etkileyici pazarlama hizmetidir.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer, çevrimiçi ortamda gerçekte neler olup bittiğini keşfetmenin daha ucuz, en hızlı ve en kolay yoludur.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter, işletmeler için gelişmiş raporlama veya özellikler aramayan kişiler için temiz ve anlaşılır bir yazma deneyimi sunar.
BrandBucket
brandbucket.com
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100.000'den fazla uzmanın seçtiği işletme isminin bulunduğu orijinal markalanabilir isim pazarı. Eşleşen .com alan adını ve logoyu alın ve ekibimizden ücretsiz marka danışmanlığı alın.
Dealers United
dealersunited.com
To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).
CoolTool
cooltool.com
CoolTool is a proprietary insights platform that includes an enterprise survey engine, implicit testing, and AI-powered webcam technology for Eye Tracking and Emotion Measurement.
ConversionFly
conversionfly.com
ConversionFly is a marketing optimization tool designed to provide marketing metrics that enables to scale a business and its marketing intelligently.
Chainfuel
chainfuel.com
With Chainfuel's powerful telegram bot and web app, you can automatically protect your group from spammers and scammers, track your group metrics, engage and retain your users with just a few clicks.
Carts Guru
carts.guru
Chase up every lead, convert every sale, and grow your e-commerce business fast with an advanced marketing automation software designed specifically for e-merchants. In just a few clicks you can build and customize first-class marketing campaigns for the awareness, consideration, and after-care stag...
CampaignTracker
campaigntracker.io
CampaignTracker is a powerful Link Management Platform software that simplifies the process of tracking and optimizing your marketing campaigns. Our software provides a centralized dashboard where you can easily manage all your links and track your campaign performance. With CampaignTracker, you can...
Arrivalist
arrivalist.com
Arrivalist is the leading location intelligence platform in the travel industry. We use mobile location datasets to provide actionable insights on consumer behavior, competitive share, media effectiveness, and market trends. Over 200 travel marketers, including 100 cities, 40 US States, and 4 of the...
Adpiler
adpiler.com
Adpiler is a comprehensive SaaS platform designed to simplify the ad approval and collaboration process for creative agencies. With a user-friendly interface and a suite of powerful features, Adpiler streamlines the journey from ad creation to client approval, ensuring seamless collaboration, effici...
Admailr
admailr.com
Admailr is designed to help newsletter publishers monetize their email messages using targeted ad placement based on the subscriber.
AdLuge
adluge.com
AdLuge is inbound marketing software which provides lead management solutions with marketing intelligence to keep all your leads on track.
51Degreees
51degrees.com
51Degrees provides a portfolio of technologies that extend an organisations existing online skills and investment to work on mobile devices as well.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.
Vurvey
vurvey.com
In today’s competitive environment, brands require faster insights, innovative products, and more inclusive marketing to thrive. Vurvey’s patented AI platform brings everything together, all powered by your customers and team.
RivalFlow AI
rivalflow.com
Improve your existing content: AI-powered improvement so your web pages can rank higher. It acts like an SEO coach, it analyzes the competitor pages that outrank yours and then gives you exact details on how to update your specific pages.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Advanced AI driven affiliate discovery SaaS app for publisher management. The platform provides in-depth analysis of publisher websites and information and tools for affiliate recruitment. Machine Learning within the platform ensures that the results will become more targeted as it learns the user's...
Origits
origits.com
Origits is a platform for websites that enables the setup of unlimited video units without editing source code with the use of a single header tag.
Noosh
noosh.com
Noosh helps enterprises deliver on Content Marketing game plans by streamlining operations and enabling collaboration with vendors. The company’s products and Marketing Services Partners manage digital and print assets, cost structures, budgets, procurements, projects, and team interaction using an ...
Inbox Mailers
inboxmailers.com
We enable brands the ability to know when subscribers are in their inbox while triggering an email that’s generating a 3x – 5x higher open rate, and a 1x – 2x higher click-through rate! “View Time Optimization” is changing the game for businesses who use email and the industry of email marketing.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - Create unlimited accounts with different profiles in 01 device instead of using multi-real devices or virtual machines
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ is a social media optimization suite that allows user to manage Twitter, Instagram and Pinterest to increase social media influence.
GetCurious
getcurious.io
GetCurious enables product companies do deeper user research, faster The product allows product teams to gather insights through video, audio and screenshare while participant is using target web/app/prototype Rapid recruitment of participants can be done through UserStudy’s participant panel, so th...
Geniechat
geniechat.com
Geniechat is the easiest relationship management app built for non-techie sellers and entrepreneurs. Featuring power and affordability with 3 apps in 1 for $9.99/mo ⚡️ Content Keyboard + CRM + Ai Generator
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward help enterprise marketing teams to bridge the gap between marketing operations & outcome in real time. Our unified workflow automation for Marketing Departments is directly linked to AI-based What-if Simulators - via the Marketing Planning & Budgeting modules.
YouVisit
youvisit.com
THE MOST WIDELY USED VIRTUAL EXPERIENCE PLATFORM Technology and creativity converge at YouVisit. With one of the largest virtual experience production teams in the world, we’ve created thousands of world-class interactive experiences and virtual tours for clients across six continents. Our virtual e...
WeatherAds
weatherads.io
WeatherAds is the world's #1 weather based marketing platform for digital advertisers. Easily set up automated weather-based rules for Google Ads, Facebook and Instagram, YouTube & Programmatic RTB campaigns. Trigger ads, modify bids and change creative based on any type of weather imaginable. Get m...
Viloud
viloud.tv
Viloud is the easiest online video platform for creating, streaming and monetizing your own live, linear and on-demand TV channels. Its technology allows users to stream the channels through both an embeddable or third-party player for your website, mobile app or OTT platform like Roku or Apple TV. ...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin is a simple software tool that helps you easily (and even automatically!) follow up with your customers and request an online review by sending a simple review request via email or SMS. Review Robin walks your customer through every step of the way - simplifying and dramatically increas...
ResponseSource
responsesource.com
Identifying the right media to pitch a story to is an essential yet time consuming task for any PR professional. You need an up-to-date, easy-to-use and smart media database to keep up with the ever-changing media – ResponseSource’s Media Contacts Database is built to be exactly that. - Access accur...
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink dünyanın en akıllı URL kısaltıcısıdır. Kullanıcıları cihazlarına, işletim sistemlerine, ülkelerine ve hatta tıklama tarihlerine göre dinamik olarak farklı hedeflere yönlendiren bağlantılar oluşturun.
CallerReady
callerready.com
CallerReady, telefon araması kampanyalarını ölçeklendirmek isteyen pazarlamacılara yönelik bir platformdur. Çağrı Başına Ödeme Pazarı, Çağrı Başına Otomasyon ve Dinamik Çağrı Dağıtımı
BlogManagement
blogmanagement.io
Blog Yönetimi yayıncıların, blog yazarlarının ve web sitesi sahiplerinin içerik yerleştirerek para kazanmalarını sağlayan bir platformdur. Konuk gönderilerini ve sponsorlu içerikleri meşru bir şekilde satmanıza olanak tanıyan güvenilir ve güvenilir bir platformdur. Web sitesi sahipleri web sitelerin...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social, dijital pazarlama kampanyalarının geliştirilme, onaylanma ve başlatılma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir platformdur. Approved Social, özünde, pazarlama ekiplerine, ajanslara ve markalara yaratıcı onay süreçlerini kolaylaştırma, geri dönüş sürelerini azaltma...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind, herhangi bir web sitesine birkaç dakika içinde entegre edilebilen, tamamen özelleştirilebilir ve kodlama gerektirmeyen widget'ların önde gelen sağlayıcılarından biridir! En trend widget'lardan bazıları şunlardır: RSS Facebook Widget'ı Twitter Widget'ı YouTube Widget'ı Google Takvim Widget'...
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
E-posta Denetleyici Aracı SMTP tabanlıdır ve tüm e-posta adreslerini doğrulamak/doğrulamak için en yüksek doğruluğu ve ek yararlı bilgileri sağlar. Lütfen bir e-posta adresi girin ve E-posta Denetleyicisi Aracının tam olarak nasıl çalıştığını görmek için doğrula'yı tıklayın. Günde 10'a kadar e-posta...
Adspyder
adspyder.io
AdSpyder, bireylere ve şirketlere rakiplerinin reklam pazarlama kampanyalarını analiz etmelerine ve reklam kampanyalarına uygulanabilecek ve bunlardan yararlanabilecek faydalı bilgiler elde etmelerine yardımcı olan, yakında çıkacak bir dijital reklam teknolojisi SaaS platformudur. Kullanıcılar, adsp...
MarketMate AI
marketmateai.com
MarketMate AI olarak misyonumuz, yaratıcılığı artırmak ve geliri artırmak için satış ve pazarlamayı uyumlu hale getirmektir. Gerçek pazarlama iş akışları için üretken yapay zekayı daha kullanıcı dostu hale getirmeye kendimizi adadık. Yapay zeka tarafından desteklenen sezgisel bir B2B pazarlama platf...
E-goi
e-goi.com
E-goi, dünya çapında 700.000'den fazla kullanıcıya sahip bir Çok Kanallı Pazarlama Otomasyon aracıdır ve herhangi bir şirketin (Mikro Blogger'dan çok uluslu dev bir şirkete kadar), olası satışları yakalamaktan müşteri dönüşümüne ve sadakatine kadar tüm satış döngüsünü yönetmesine olanak tanır. E-goi...
Capsulink
capsulink.com
Capsulink, kullanıcıları trafik kaybından, hasarlı dış bağlantılardan ve kaçırılan karlardan korumak için tasarlanmış bir URL kısaltıcıdır.
Shared Domains
shared.domains
Homepage backlinks Get a valuable homepage backlink starting from $50 a year We were looking for the best way to get the most valuable backlinks at a low cost to rank our sites. In other words, for $150 you get a backlink from $2000-worth domain. Aftermarket is a service that provides ready-made slo...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
Fix Your Funnel extends Infusionsoft by Keap's base functionality to include texting and calling. Features include: * Two way texting * Automated texting conversations for lead capture * Campaign Builder messaging * Trackable Links (apply tag to contact when tapped) * Image and contact card attachme...
HeadBidder
headbidder.net
İşletmenizin para getiren temel kısmına odaklanın, platformda otomatikleştirilen mekanik reklam yönetimi çalışmaları için HeadBidder.net'i kullanın. Başlık Teklifi yönetim platformu yayıncılar ve çevrimiçi reklam profesyonel ekipleri için tasarlanmıştır. Kullanıma hazır özellikleri ve araçları birle...
QApop
qapop.com
QApop, Quora'yı bir pazarlama kanalı olarak kullanmanıza yardımcı olacaktır. Pazarlama aracınızla şunları yapabilirsiniz: - Quora'daki en iyi soruları keşfedin - AI'nın soruları dakikalar içinde yanıtlamanıza yardımcı olmasına izin verin - Yüzlerce görüntülemeyle yanıtlanmamış soruları takip edin Qu...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave, müşteri yolculuğu boyunca son derece kişiselleştirilmiş görseller, GIF'ler, etkileşimli videolar web sayfaları sunarak işletmelerin daha yüksek etkileşim ve dönüşüm elde etmesine yardımcı olur. 1500'den fazla Satış ve Pazarlama ekibi e-Posta, WhatsApp ve Açılış Sayfası kişiselleştirme ihti...
Websays
websays.com
Websays is a software services company focused on web search, natural language processing and machine learning. With a mixed team of developers and data analysts, we meet our clients’ needs for data intelligence to handle large volumes of unstructured data. We categorize this data by topics, analyze...
Endorsal
endorsal.io
Endorsal — çevrimiçi müşteri incelemelerinizi tamamen otomatikleştirin. Google, Facebook ve daha fazlasından yorumları içe aktarın. Otomatik inceleme istekleri. Güzel referans widget'ları.
Hupso
hupso.co
Hupso ücretsiz bir web sitesi analizörüdür. Binlerce web sitesi için ücretsiz raporlar sağlar. Kapsamlı veritabanımızdaki her web sitesi için trafik istatistikleri, aylık kazançlar, facebook paylaşım bilgileri, web sunucusu konumu ve web sitesi değer tahminleri dahil olmak üzere ayrıntılı analizleri...
WiserNotify
wisernotify.com
We, as humans, are wired to trust our feelings! No matter how much technology transforms, we still need validation to be assured. WiserNotify helps you get that validation. It helps you connect with your customer to increase trust and sales. Through interactive social proof notifications & urgency w...
Multiview
multiview.com
VisitorView, size bu işletmelerin adlarını ve daha fazlasını söylemek için web sitenizi ziyaret eden şirketlerin IP adreslerini veritabanımızla eşleştiren bir web analizi yazılımıdır.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor....