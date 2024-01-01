Alternatifler - Data Virtuality

CData Connect Cloud

cdata.com

Kuruluşunuz, eyleme geçirilebilir bilgiler sunmak ve büyümeyi desteklemek için gerçek zamanlı iş ve operasyonel verilere güveniyor. CData Connect, veri değer zincirinizdeki eksik halkadır. CData Connect, kullanıcıların standart veritabanı erişimi aracılığıyla herhangi bir bulut uygulamasından veya v...