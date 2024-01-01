Alternatifler - Data Virtuality
CData Connect Cloud
cdata.com
Kuruluşunuz, eyleme geçirilebilir bilgiler sunmak ve büyümeyi desteklemek için gerçek zamanlı iş ve operasyonel verilere güveniyor. CData Connect, veri değer zincirinizdeki eksik halkadır. CData Connect, kullanıcıların standart veritabanı erişimi aracılığıyla herhangi bir bulut uygulamasından veya v...
Denodo
denodo.com
Kuruluşların tüm verilerine gerçek zamanlı olarak bağlanmalarını sağlıyoruz. Denodo, verileri orijinal depolarından taşımadan, en geniş kurumsal, bulut, büyük veri ve yapılandırılmamış veri kaynakları yelpazesinde veri erişimi, veri yönetimi ve veri dağıtım yetenekleri sağlayan, veri sanallaştırmayl...