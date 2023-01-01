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Daily Wire

Daily Wire

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The Daily Wire, 2015 yılında siyasi yorumcu Ben Shapiro ve yönetmen Jeremy Boreing tarafından kurulmuş bir Amerikan muhafazakar haber sitesi ve medya şirketidir. Facebook'un önde gelen yayıncılarından biridir ve The Ben Shapiro Show da dahil olmak üzere çeşitli podcast'ler hazırlamaktadır.

Web Sitesi: dailywire.com

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