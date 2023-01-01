WebCatalog
Cyph

Cyph

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Web Sitesi: cyph.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cyph çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cyph, konuşmalarınızı yalnız bilgisayar korsanlarından teorik kuantum saldırılarıyla donanmış kurumlara kadar her türlü tehdide karşı korur; kaydolmaya veya indirmeye gerek yoktur. Arkadaşlarınızı şifreleyin. Gizliliğinizi geri kazanın.

Web Sitesi: cyph.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cyph ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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