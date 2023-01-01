Alternatifler - Cylindo
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
Nusii
nusii.com
Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Loopio
loopio.com
Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
DigiFabster
digifabster.com
Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
Pricer24
pricer24.com
Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Phasio
phas.io
Give your manufacturing clients a red-carpet experience Provide a personalized experience to every customer with friction-less communication for product design and production orders.
Coohom
coohom.com
3D Rendering & Product visualization software with powerful AR & VR features dedicated to interior design, home decor, kitchen & bath, hospitality, lighting, home improvement, remodeling, and construction! Transform Retail, Manufacturing, and E-commerce into incredible buying experiences, and signi...
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite is an end-to-end Cloud-based Medical Billing, Revenue Cycle Management, Electronic Health Record Software, Practice Portal, and Practice Marketing CRM Software.
Moderlry
modelry.ai
Modelry is the end-to-end 3D product visualization platform, that empowers global e-commerce leaders to generate amazing product visuals and AR experiences using 3D models.
ShapeDiver
shapediver.com
Turn your Grasshopper files into online applications. Safely share your design tools with others without exposing the original code. Easily embed them on any website via an iframe or integrate them with your favorite eCommerce platform or ERP system via various APIs and SDKs.
Brikl
brikl.com
Brikl is the leading MicroStore and team store technology worldwide. Set up shop in 15 minutes and spend the time you've saved on growing your business. Brikl's embellishment and 3D visualization tools simplify complexity by allowing designers to swap flat images and manual edits for placeholders an...
Expivi
expivi.com
İster masaüstü ister mobil cihazınızda kendi tarayıcınızda ürünlerinizin 3D görselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesiyle satışlarınızı artırmak için WOW faktörünü oluşturun. Dokular, ayrıntılar ve kalite hakkında bir "his" elde etmek için ürünü döndürme ve yakınlaştırma yeteneği, müşteri etkileşimin...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip, olağanüstü bir ürün kişiselleştirme deneyimiyle müşterilerinizin yaratıcılığını güçlendirin, etkileşimlerini artırın ve dönüşümleri artırın. Tüm özel ürün seçenekleri ve çeşitleriyle görsel bir ürün kişiselleştirici. Kickflip ürün kişiselleştirici, müşterilerinizin olağanüstü bir ürün oluş...
Rev.io
rev.io
Rev.io, iletişim şirketlerine, kablosuz ve IoT sağlayıcılarına ve ses ve ağ MSP'lerine gelişmiş hizmet olarak faturalandırma (BaaS) sağlar. Rev.io, müşterilerin, son müşterilerin aboneliklerini, kullanımını, vergilendirmesini, faturalandırmasını ve ödeme işlemlerini etkili bir şekilde yönetmeleri iç...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink, küçük ve kurumsal teklif ekiplerinin teklif sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olmak için altı temel iş uygulamasını tek bir yazılımda birleştiren dinamik, bulut tabanlı bir teklif yönetim aracıdır. Zbizlink her şey dahil hizmettir. Bir teklif yönetim aracından çok daha fazlası olan bu...
Scaido.io
scaido.io
Pipedrive veya HubSpot gibi CRM sisteminizle birlikte tekliflerin, tahminlerin ve ticari tekliflerin hazırlanmasını hızlandıran ve basitleştiren, ticari satış süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik bir hizmet
Propoze
propoze.app
Propoze, kullanıcıların hızlı bir şekilde satış teklifleri oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir teklif yönetimi yazılımıdır. Sadeliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle rakipleri arasında öne çıkıyor. Sürükle ve bırak özellikli teklif oluşturucusu, kullanıcıların yalnızca b...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (eski adıyla Diligend), kurumsal yatırımcıların, yatırım danışmanlarının ve yatırım yöneticilerinin, yatırım yaşam döngüsünün her aşamasında veri toplama, analiz, değişim, raporlama ve uyumluluk konusundaki katı talepleri karşılamalarına yardımcı olan ödüllü bir yazılım sağlayıcısıdır. Dasse...
Proposeful
proposeful.com
Proposose, teklifleri ve sözleşmeleri göndermek, müşterilerin bunları ne zaman açtığını takip etmek ve elektronik imzayla satışları daha hızlı kapatmak için mükemmel bir çözümdür.
Pitch Power
pitchpower.ai
Pitch Power'ın ince ayarlı yapay zeka yazılımını kullanarak bağımsız kuruluşunuz, ajansınız veya kuruluşunuz için iş hizmetleri teklifleri oluşturun ve potansiyel müşterileri keşfedin. Zamandan tasarruf. Sesi arttır. Daha fazlasını dönüştürün. Zamanınızı geri kazanın.
Estii
estii.com
Çözüm sağlayıcılar için tahmin yazılımı. Estii, hizmet işletmelerinin tahmin yapmasına, fiyatlandırmasına ve daha karlı işler kazanmasına yardımcı olur. Satış, çözüm ve teslimat ekipleri, tahminler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, kapsamı ve programı yineleyebilir ve yüksek kalite...
Bidhive
bidhive.com
Şirketinizin teklif yönetimi etkinliğini tek bir yerden planlayın, yönetin ve takip edin. Bidhive, zamana duyarlı teklif sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için kuruluşların satışlarını, ön sözleşmelerini ve teklif ekiplerini birleştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak geliştiri...
Apropo
apropo.io
Apropo, özellikle yazılım geliştirme şirketlerine ve uzmanlara yönelik bir teklif otomasyon aracıdır. Gerçek zamanlı tahmin ve gerçeklik raporlaması sayesinde proje tahminlerinizi daha doğru hale getirin, daha fazla anlaşma kazanın ve bütçeyi bir daha asla kaçırmayın.
EZsign
ezsign.ca
eZsign'ı ÜCRETSİZ deneyin. Esnek fiyatlandırma planları. Üst düzey güvenlik. Kanadalı işletmeler için tasarlanmıştır.
uman.ai
uman.ai
Şirketler, uman'ın yapay zeka asistanını kullanarak teklif oluşturma, müşteri desteği ve çalışanların katılımı gibi temel iş işlevlerini kolaylaştırabilir. Veri silolarını ortadan kaldırır ve şirket içinde bilgilerin erişilebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır. Sonuç; satışlar, satış ...
Tango
tangoagreements.com
Yaratıcı ajanslar için müşteri etkileşimi yazılımı. Teklif onayını kolaylaştırın, faturalandırmayı ve ödemeyi otomatikleştirin ve eklenti hizmetlerinin satın alınmasını basitleştirin.
DeepStream
deep.stream
DeepStream ile nihayet satın alma ekibinizi, manuel araçlar kullanarak sözleşme süreçlerini kaynakla yürüterek zaman kaybetmekten kurtarabilir ve onları iş değeri katacak stratejik çalışmalara geri döndürebilirsiniz. Türünün en iyisi bir e-kaynak bulma platformu olarak, ekiplerin iş gereksinimlerind...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner, teklifler ve teklifler için CV Özgeçmişlerini ve Vaka Çalışmalarını yönetme şeklinizi otomatikleştiren bir SaaS aracıdır. CV Partner ile şirketinizin CV Özgeçmişlerini ve geçmiş projelerini/vakalarını ihaleler, teklifler veya RFP'ler için uyarlayabilirsiniz. Ayrıca araç, CV'lerin ve Vaka...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Taze Teklifler, satış ekibinin potansiyel müşterileri etkilemek için etkileşimli teklifler ve e-İmza ile çarpıcı teklifler oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi teklif yönetim aracıdır. Daha fazla anlaşma yapmak için teklif analizlerini kullanın.
RFP360
rfp360.com
RFP360, kaynak bulma ve satın alma ekiplerine RFx yayınlama süreçlerini merkezileştirme, içgörü toplama, teklifleri değerlendirme ve iş arkadaşları ve satıcılarla tek bir dijital çalışma alanında çalışma olanağı sağlar. Müşteriler, daha akıllı satın alma seçimleri yapmanın yanı sıra RFP'ler, RFI'ler...
Ombud
ombud.com
Satış mühendisliği ve yanıt yönetimi uzmanlığı temeline dayanan Ombud, kurumsal düzeyde RevOps ekiplerine hizmet verir. Platformumuz, müşteriye yönelik Satış ve İş Geliştirme belgelerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak için içerik işbirliğini, proje yönetimini ve makine öğrenimini birleştirir. Bağla...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
Stigg
stigg.io
Stigg, uygulaması kolay, uyarlanabilir bir fiyatlandırma ve paketleme yönetimi platformudur. Gereksiz karmaşıklığı ve gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırıyoruz, böylece herhangi bir fiyatlandırma planını yalnızca birkaç dakika içinde uygulayabilirsiniz. Tüm doğru soyutlama ve entegrasyonları hallett...
Spresso
spresso.com
Perakendeciler tarafından fiyatlandırma, veri gizliliği, müşteri LTV'si ve kayıp ile ilgili gerçek dünyadaki zorluklara yanıt olarak geliştirilen Spresso modüler SaaS çözümleri. Spresso içgörüleri, makine öğrenimi, gelişmiş analitik ve yapay zekadan yararlanarak verilerinizdeki kârın kilidini açar
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...
ParityDeals
paritydeals.com
ParityDeals API ile ürün fiyatlandırmanızı ve promosyonlarınızı kolaylaştırın API'miz, konuma dayalı fiyatlandırma, festivaller ve daha fazlasını içeren kapsamlı veritabanımıza gerçek zamanlı erişim sunarak ürününüzün işlevselliğini geliştirmenizi kolaylaştırır ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim...