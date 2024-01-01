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Alternatifler - cutt.ly

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com, hantal bağlantılarınızı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere kısaltan orijinal URL kısaltıcıdır.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Ekipler tarafından paylaşılan sezgisel, güvenli go bağlantıları. GoLinks®, go/links adı verilen unutulmaz kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk

Replug

Replug

replug.io

Akılda kalıcı harekete geçirici mesajlar, yeniden hedefleme pikselleri, markalı bağlantılar ve güçlü analizlerle bağlantılarınızı kısaltın, izleyin ve optimize edin.

T2M URL Shortener

T2M URL Shortener

t2mio.com

T2M URL kısaltıcı, hepsi bir arada bağlantı yönetimi platformudur. Markalı alan adı ve API ile en iyi özel URL kısaltıcı. QR kodları, gelişmiş analizler ve raporlar içeren kişiselleştirilmiş özel kısa bağlantılar. Ajanslar için özel bulut sunucusu seçeneği.

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