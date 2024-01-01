Alternatifler - cutt.ly
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com, hantal bağlantılarınızı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere kısaltan orijinal URL kısaltıcıdır.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Rebrandly
rebrandly.com
Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
GoLinks
golinks.io
Ekipler tarafından paylaşılan sezgisel, güvenli go bağlantıları. GoLinks®, go/links adı verilen unutulmaz kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.
Bitly.Pk
bitly.pk
Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk
Replug
replug.io
Akılda kalıcı harekete geçirici mesajlar, yeniden hedefleme pikselleri, markalı bağlantılar ve güçlü analizlerle bağlantılarınızı kısaltın, izleyin ve optimize edin.
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL kısaltıcı, hepsi bir arada bağlantı yönetimi platformudur. Markalı alan adı ve API ile en iyi özel URL kısaltıcı. QR kodları, gelişmiş analizler ve raporlar içeren kişiselleştirilmiş özel kısa bağlantılar. Ajanslar için özel bulut sunucusu seçeneği.