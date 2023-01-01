Alternatifler - CustomerGlu
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Miro
miro.com
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
TheyDo
theydo.io
Sorunları müşteri odaklı çözmek için Dijital Tasarım Düşüncesi. Büyük ölçekte kanıtlanmış bir yöntem kullanarak çığır açan yenilikler üretmek için işletmenizi dönüştürün.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
ShiftX
shiftx.com
Çoğu süreç aracının eğitimli uzmanlar için bile kullanımı zor ya da esnek bir karmaşadır. ShiftX, herhangi bir eğitim gerektirmeden herkesi kapsayan, arada kalan kullanıcı dostu süreç modelleme aracıdır.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend, müşteri edinme, müşteri çekme ve elde tutma sürecini otomatikleştirerek ürün odaklı şirketlerin daha hızlı büyümesine yardımcı olan bir müşteri etkileşim platformudur. Görsel oluşturma yoluyla e-postalar, SMS mesajları, Web kancaları ve daha fazlasını gönderin ve güçlü API'mizi kullanarak ...
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun ...
Growlytics
growlytics.in
Growlytics, kullanıcı katılımını ve elde tutma stratejilerini geliştiren ve genel çevrimiçi gelirin artmasına yardımcı olan bir Çok Kanallı Pazarlama Otomasyon paketi ve Müşteri verileri Platformudur. Growlytics tarafından sunulan çözümler: Etkileşim: E-posta SMS Whatsapp Web Push bildirimleri Uygul...
Apxor
apxor.com
Apxor, tüketici uygulamaları ve web sitelerinin ürün ve büyüme ekipleri için elde tutma ve geliri artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış, öncü, kodsuz bir dijital dürtme platformudur. Apxor, bağlamsal özellik keşfi ve eğitimi yoluyla kullanıcı deneyimini ve katılımını artırmaya yardımcı olur. Bu...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica, misyonunun merkezinde müşteri memnuniyeti bulunan, eğitimli CCXP uzmanları tarafından yönetilen uluslararası bir yazılım şirketidir. CEMantica, müşterilerin sıkıntılı noktalarını tespit edip çözmek ve onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamak için üst düzey ilgi çekici yolc...
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek dönüşüm hunisi dönüşümleri ve müşteriyi elde tutma konusunda güç veren, performans odaklı bir MarTech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, ...
Custellence
custellence.com
Empatinin herhangi bir kuruluş için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanıyoruz. Custellence'ın misyonu, müşteri odaklı değişim yaratmak için en iyi aracı sunarak kuruluşlar içinde daha fazla empati sağlamaktır. Custellence, müşteri yolculuğu yöneticileri ve CX profesyonelleri için oluşturulmuş, ...
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack, işletmeler için müşteri yolculuğu yönetiminde devrim yaratan, son teknoloji ürünü bir bulut tabanlı (SaaS) platformdur. Kapsamlı bir görselleştirme ve uçtan uca müşteri deneyimlerinin derinlemesine anlaşılması, işletmelerin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını sağlar. JourneyTrack i...
Plotline
plotline.so
Plotline, tüketici internet şirketlerine yönelik bir uygulama içi etkileşim platformudur. Ürün ve pazarlama ekipleri, özelliklerin benimsenmesini geliştirmek ve dönüşümleri artırmak için son derece özelleştirilebilir uygulama içi mesajları veya uyarıları yapılandırabilir. Tamamen kodsuz.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
FlowMapp
flowmapp.com
Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerden planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır ⚙️ FlowMap...
Indeemo
indeemo.com
Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojile...
Magnews
magnews.it
Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia, müşteri yolculuk haritalarını, kişileri ve etki haritalarını çevrimiçi oluşturmanıza, dışa aktarmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan, işbirliğine dayalı bir müşteri deneyimi haritalama platformudur. Araç seti yeni başlayanlar için basit ancak profesyoneller için güçlüdür. Ekipler özellik...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını iyileştirmek, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini e...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Knotch
knotch.com
Knotch'un İçerik Zekası Platformu hangi içeriğin çalıştığını ve nedenini ortaya çıkarır, böylece tahmin etmeye daha az, harekete geçmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Veriye Dayalı Pazarlama Ekiplerinin Güvendiği
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
cux.io
cux.io
Ziyaretçilerinizin deneyimlerini sayılara dönüştürüyor, müşteri yolculuğu boyunca davranış kalıplarını tanıyor ve anında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlıyoruz. Artık Veri SPAM'ı yok
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...
Quadient
quadient.com
Quadient, dünyanın en anlamlı müşteri deneyimlerinin arkasındaki itici güçtür. Kuruluşların müşterileriyle güçlü bağlantılar kurmasına yardımcı oluyoruz.
Usermaven
usermaven.com
Web Sitesi ve Ürün Analitiği Doğru Yapıldı - Sonunda! Usermaven'in Spotless™ takibi, tüm olayları otomatik olarak yakalayarak geliştiricilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve onu pazarlamacılar ve ürün çalışanları için en kolay analiz aracı haline getirir.
Squeezely
squeezely.tech
Her ziyaretçi için kişiselleştirilmiş deneyimlerle daha iyi bir dönüşüm hunisi oluşturun
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.