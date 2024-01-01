Alternatifler - Curator

Pictory

Pictory

pictory.ai

Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. ​ ​​Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...

Submagic

Submagic

submagic.co

Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Dijital Alanı Yönetecek Bir Sosyal Medya Yönetim Aracı. Social Champ ile birden fazla sosyal hesabı yönetin, resim veya video içeren gönderiler oluşturun, gelen mesajları düzenleyin, yatırım getirisini artırın, analizleri takip edin, raporlar oluşturun, içerik oluşturma sürecini basitleştirin ve ot...

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...

Inflact

Inflact

inflact.com

INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

En iyi işletmeler ve etkileyiciler tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı. Her dijital girişimin etkisini en üst düzeye çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlandı. Sonuçlar büyülü.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Facebook Reklamlarınızı Otomatikleştirin ve Optimize Edin.

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio, siyahi bir kadının sahip olduğu ve yönettiği bir girişimdir. Link-in-Bio alanının 3 yaratıcısından biridir ve: * yaratıcılar/kullanıcılar açısından dünya çapında ikinci en büyük biyo-bağlantı hizmetidir; * alan adlarını içerir: Lnk.bio, Lnk.at ve Ln.ki * Lnk.Bio, bio'daki en popüler ve en ...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Etkileşimli Canlı Yayınları çalıştırın. LiveReacting, akışınıza önceden kaydedilmiş videolar, oyunlar, geri sayımlar ve anketler ekleyerek daha fazla takipçi ve etkileşim elde etmenize yardımcı olur.

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Etkileyicileri Saniyeler İçinde Bulun ve İşe Alın. Markanız için benzersiz içerik oluşturmak için Instagram, TikTok ve YouTube etkileyicilerini bulun.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

İşletmenize yardımcı olacak Twitter içgörüleri - Herhangi bir konuyu küresel olarak veya bölgeye göre ayrıntılı olarak analiz edin. Bir ülke, bölge veya dünya çapındaki tweet etkinliğini gösteren, harita tabanlı benzersiz görselleştirmeler oluşturun. Güçlü sorgulama ve filtreleme araçlarımız, özel i...

Dubb

Dubb

dubb.com

Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Kampanyalarınız için temel etkileyici pazarlama aracı.

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting, reklamverenlerin binlerce gizli Facebook ilgi alanını bulmasına yardımcı olan bir Facebook ilgi alanı hedefleme aracıdır.

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn, ChatGPT ile otomatik olarak bir yorum oluşturarak LinkedIn'deki etkinliğinizi artırmak için en iyi araçtır. Çevrimiçi varlığınızı otomatik pilota alın

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers, içerik oluşturucuları 30'dan fazla kategorideki internet trendleri hakkında bilgilendirir ve onlara Viral Video Aracımızı kullanarak bunlardan nasıl kâr elde edebileceklerini gösterir. Trendlerimiz aynı zamanda iş fikirleri, stoksuz satış, SEO, sosyal medya ve daha birçok şey için de...

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster, kullanıcıların Facebook, YouTube ve diğer canlı video platformlarında önceden kaydedilmiş videolarla canlı yayına geçmesine olanak tanıyan Windows tabanlı bir uygulamadır. Ayrıca birden fazla sosyal medya hesabını da destekler. Video pazarlama için canlı videoları kullanarak daha fazla g...

Growapp

Growapp

growapp.digital

Sosyal medyadaki içeriği yazmak, onaylamak, planlamak, analiz etmek ve karşılaştırmak için IA destekli sosyal medya yönetim aracı.

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page, biyo bağlantınızda satış yapmanızı sağlar. Stripe ve Paypal entegrasyonları sayesinde hayran bağışları, ücretli talepler toplayabilir, özel içeriklere ürün ve üyelik satabilirsiniz.

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI, LinkedIn'deki potansiyel müşterilerle geniş ölçekte etkileşime geçmeniz için yorumlar oluşturur. Potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekmek ve eklenen her temas noktasında daha hızlı dönüşümler elde etmek için yorum yazarken saatlerce tasarruf edin.

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

InstaPlug ile anında ilgi odağı olun! Ücretsiz, göz alıcı Instagram widget'ları oluşturun, akışınızı sihir gibi filtreleyin ve onu ilgi çekici bir şeye dönüştürün. Hızlı, Kolay, Güvenilir!

Digital A.I Bot

Digital A.I Bot

digital-ai-bot.com

Müşterilerinizin gün boyu aynı tekrarlayan sorularına yanıt vermekten yoruldunuz mu? Gece geç saatlere kadar müşterilerden gelen DM'leri kontrol etmekten yoruldunuz mu? Binlerce veri sürekli beyin fırtınası mı yapıyor? Artık endişelenmenize gerek yok! Sizin yapmanıza gerek kalmaması için Facebook'ta...

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, kü...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası